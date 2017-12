Hotel din Mamaia suspectat de branșament ilegal la Enel!

În urma unui control desfășurat de Enel, în cursul nopții de luni spre marți, la un hotel din stațiunea Mamaia, inginerii furnizorului de energie electrică au descoperit un cablu branșat ilegal la un tablou electric al companiei. Omul de afaceri George Bosânceanu, patronul hotelului Histria din Mamaia, era bănuit că și-a racordat ilegal unitatea de cazare la rețeaua electrică. În urma verificărilor pentru descoperirea branșamentelor ilegale, la hotelul Histria inginerii au găsit şi un tunel prin care ar fi fost ascunse cabluri electrice, însă patronul a susținut că hotelul său este alimentat cu un generator. Angajații companiei au descoperit un cablu tras pe sub pământ și branșat la un panou electric. Pentru a preveni orice fel de incidente, reprezentanții Enel au cerut sprijinul Poliției și Jandarmeriei Constanța. Aceștia spun că proprietarul hotelului ar mai fi încercat și alte metode de a fura curent. Specialiștii furnizorului de energie electrică susțin că au mai descoperit un branșament ilegal și că hotelul lui Bosânceanu ar fi fost racordat la rețeaua de alimentare a unei alte unități de cazare. Inginerii sunt de părere că branșamentul a fost făcut de un electrician cu experiență, deoarece lucrarea a fost executată cu rețeaua electrică sub tensiune. George Bosânceanu a explicat, pentru ”Neptun TV”, că nu mai are contract cu Enel din 2011 și că angajații companiei nu vor să îi racordeze hotelul din nou la rețea. Despre branșamentul ilegal, afaceristul nu știe nimic. Potrivit reprezentanților Enel, în urma acestei acțiuni dedicate prevenirii și combaterii cazurilor de sustragere de energie electrică, s-a constatat, din nou, existența unui branșament ilegal care asigura alimentarea la rețeaua electrică a hotelului Histria din stațiunea Mamaia, fiind realizate atât demersurile de deconectare, cât și cele legale aferente faptei de sustragere de energie și de intervenție neautorizată asupra rețelei. ”Dorim să atragem atenţia că branşamentele ilegale şi instalaţiile electrice improvizate, pe lângă faptul că pun în pericol viaţa celor care le utilizează, pot fi oricând sursa unui incendiu de proporţii. Mai mult, astfel de branşamente perturbă buna funcţionare a reţelelor de distribuţie, determină situaţii de supraconsum şi sunt, de multe ori, cauza unor întreruperi în alimentarea cu energie electrică, afectând astfel consumatorii branşaţi legal”, au afirmat reprezentanții Enel. Astfel de verificări au loc săptămânal.