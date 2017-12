Hotelierii nu scapă de criză

În cadrul seminarului „2010 - Turismul pe litoralul românesc în contextul pieţei turistice europene”, organizat ieri, în staţiunea Mamaia, întreprinzătorii din turism şi-au expus nemulţumirile cu privire la anumite probleme existente pe litoralul românesc. Potrivit afirmaţiilor preşedintelui Asociaţei Patronale Mamaia, Nicolae Bucovală, una dintre problemele cu care se confruntă hotelierii este lipsa service-ului de calitate pe segmentul HORECA. „Ne dublăm cantitatea de echipamente din bucătării sau stăm cu ele închise cu săptămânile, pentru că cei de la service vin greu sau nu vin deloc”, a mai spus Bucovală. El a spus că toţi agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea pe litoral ar trebui să contribuie la promovarea turismului cu 1-2% din profit, nu numai hotelierii. La rândul său, directorul general al Camerei de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa, Ion Dănuţ Jugănaru, a arătat că problemele care au făcut ca touroperatorul german TUI să părăsească România nu au fost rezolvate. La problemele litoralului se adaugă şi lipsa fondurilor pentru organizarea de evenimente. „Fără evenimente, turismul va avea foarte mult de suferit şi nu vom reuşi să avem mai mulţi turişti. Avem nevoie de evenimente, în caz contrar, declinul turismului pe litoral înregistrat anul trecut, de - 8,2% la numărul de turişti şi de - 15% în privinţa înnoptărilor, va continua”, a declarat Jugănaru. În ceea ce priveşte sezonul estival din acest an, unii hotelieri nu s-au arătat optimişti, susţinând că efectele crizei se vor vedea şi mai acut. „Nu sunt extraordinar de optimist având în vedere faptul că, în acest an, criza îi va lovi pe unii hotelieri mai rău decât anul trecut. Din rezervele pe care le-au avut până acum, practic, au rezistat în 2009. Consider că, în acest an, lucrurile se vor complica. Oricum, pentru 2010, estimez o scădere a cifrei de afaceri cu 10% faţă de anul trecut”, a declarat vicepreşedintele Organizaţiei Patronale a Turismului Balnear din România, Liviu Scarlat. Referitor la preţuri, hotelierii au declarat că nici în acest an nu vor recurge la majorări de tarife. „Preţurile rămân la fel ca şi anul trecut. De altfel, tarifele nu au fost majorate de mai bine de trei ani, din contră, dacă ne raportăm la evoluţia leu - euro, preţurile au înregistrat o scădere de 25%. Şi la programele speciale, respectiv la „Litoralul pentru toţi” s-au păstrat aceleaşi preţuri”, a spus preşedintele Asociaţiei Patronale Mamaia.