Hotelul Mamaia, scos la vânzare de Ministerul Turismului

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT) va organiza, pe 15 septembrie, o licitaţie cu strigare pentru vânzarea complexului hotelier de cinci stele Mamaia de pe litoral, a vilei turistice Mamaia şi a companiei Litoral SA, potrivit unui anunţ al instituţiei. Complexul hotelier Mamaia, care are 24 de camere şi apartamente, şi terenul aferent, de 2.329 metri pătraţi, sunt scoase la licitaţie la un preţ minim de pornire de 3,77 milioane de euro, plus TVA. Pe litoral mai există încă trei hoteluri de cinci stele, toate aflate în proprietate privată - Rex şi Vega din Mamaia, respectiv Saturn, din staţiunea cu acelaşi nume. Totodată, vila turistica Mamaia, amplasată pe un teren de 2.415 metri pătraţi, va fi vândută, tot prin licitaţie, cu un preţ de pornire de 1,1 milioane de euro, plus TVA. De asemenea, va fi vândută prin licitaţie şi firma Litoral SA, care deţine un sediu administrativ, o magazie şi un magazin în Mamaia. Termenul limită până la care se vor depune ofertele este 14 septembrie, iar deschiderea plicurilor cu documentele de participare la licitaţie şi contrasemnarea acestora va avea loc la 15 septembrie. \"Strategia de modernizare şi dezvoltare a turismului are printre componentele sale şi atragerea investiţiilor private. Din acest motiv, încercăm să transmitem către mediul privat şi ultimele active din domeniul turismului pe care statul le mai are în proprietate\", a declarat ministrul Turismului, Elena Udrea.

MDRT a început să scoată la vânzare activele şi participaţiile la firmele din domeniul turismului la care este acţionar, cum ar fi un pachet de acţiuni la Athenee Palace sau hotelul de cinci stele Mamaia de pe litoral. Astfel, pentru opt din cele 23 de societăţi comerciale cu activitate în turism, la care ministerul deţine în numele statului pachete de acţiuni, au fost iniţiate proceduri de vânzare a activelor sau a participaţiilor. Cele opt societăţi sunt Athenee Palace SA Bucureşti, la care ministerul deţine 33,97% din acţiuni, Lido SA Bucureşti, unde statul deţine o participaţie de 42,86%, Carmen Silva 2000 SA, Eforie Sud, controlată în proporţie de 99,15%, şi Litoral SA Constanţa, din acţiunile căreia MDRT are un pachet de 82,27%. Acestora li se adaugă Mamaia SA, unde statul deţine 96,56%, Neptun Olimp SA (52,21%), Valahia SA Târgovişte (8,7%) şi Euroturism SRL Sălişte (36,12%).