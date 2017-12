Hoţi columbofili

În timp ce unii hoţi fac planuri minuţioase pentru a sparge magazine, case de amanet, bijuterii sau alte unităţi comerciale, patru copii din Tuzla i-au uimit pînă şi pe poliţiştii din localitate, furînd porumbei în valoare de aproape 20.000 de lei. Miercuri seara, în jurul orei 20.00, Andreea Maria C., Alex Marian S. şi Justin P., toţi în vîrstă de 11 ani, împreună cu Robert G., de 14 ani, au intrat în curtea lui Daniel Babă, după ce au scos mai multe şipci de lemn din gard. Înarmaţi cu trei saci din rafie, cei patru hoţi au furat peste 60 de porumbei pe care i-au înghesuit în sacii pe care îi aveau la ei. Însă nu s-au mulţumit doar cu atît şi, ştiind că proprietarul are şi cîţiva papagali, au încercat să spargă şi cuşca unde erau adăpostiţi aceştia. “Ce nu ştiau ei era faptul că uşa de la cuşca papagalilor are o alarmă. Eram la televizor cu soţia cînd s-a declanşat alarma de la cuşca papagalilor. Am ieşit în curte şi i-am surprins pe copii în timp ce încercau să pună mîna pe păsări”, a povestit Daniel Babă. Bărbatul i-a luat pe hoţi în casă şi a sunat la poliţie, însă ce nu ştia el era faptul că, în trei saci de rafie, ascunşi în curte, erau îngrămădiţi 60 de porumbei. “Iniţial am crezut că au venit după papagali, însă, cînd a venit poliţia, au mărturisit că, de fapt, au furat porumbeii, pe care i-au băgat în saci. Cînd am auzit, am intrat în panică. Am dat fuga în curte să deschid sacii, dar, din păcate, pentru aproape 20 de porumbei a fost prea tîrziu. Muriseră sufocaţi!”, a adăugat columbofilul. Daniel Babă a precizat că o bună parte dintre porumbeii care au murit, care erau voiajori, fuseseră cumpăraţi prin Internet, cu 200 euro bucata. Continuînd cercetările, poliţiştii din Tuzla au descoperit că aceasta nu a fost singura lovitură a hoţilor columbofili. “Cu două seri înainte, cei patru au intrat în curtea familiei Iacob, care locuieşte mai mult în Constanţa, şi au furat cel puţin 80 de prombei, întrucît proprietarul nu ştie numărul exact al exemplarelor pe care le deţine”, a precizat ag. şef princ. Paraschiv Datcu, şeful Postului de Poliţie Tuzla. Oamenii legii spun că hoţii nu cunoşteau adevărata valoare a porumbeilor, întrucît au vîndut prada altor copii, cerînd 10 lei pe patru exemplare. În urma declaraţiilor date de cei patru copii, oamenii legii au reuşit să recupereze peste 90% din prejudiciul cauzat, care se ridică la aproape 20.000 de lei. Anchetatorii spun că este pentru prima dată cînd au de a face cu un astfel de caz şi susţin că Andreea Maria C., Alex Marian S., Justin P. şi Robert G. provin din familii dezorganizate, iar din cauza vîrstei fragede nu pot fi traşi la răspundere pentru faptele lor.