Hoţi de animale şi abatoare ilegale

Poliţiştii din Medgidia se află pe urmele membrilor unei reţele de hoţi de animale, care acţionează în judeţ încă de la începutul verii. Oamenii legii spun că gruparea a comis pînă acum peste zece furturi, din localităţile Adamclisi, Deleni şi Plopeni, însă nu exclud posibilitatea ca numărul jafurilor să fie mult mai mare. Cea mai recentă plîngere a fost înregistrată, ieri dimineaţă, atunci cînd Costică Stanca, un crescător de animale din comuna Deleni, a reclamat la poliţie că i-au dispărut dintr-un grajd aflat la marginea localităţii trei viţei. „Cu puţin timp înainte de a se înregistra această reclamaţie, noi am efectuat două percheziţii domiciliare pe raza localităţii Plopeni. Avem indicii că acolo locuiesc autorii. După ce am primit plîngerea, am mers la ferma reclamantului şi am găsit, la un kilometru distanţă de grajd, urmele roţilor unei maşini, cel mai probabil o Dacie Papuc, la bordul căreia au fost transportaţi viţeii. După aproape cinci kilometri, urmele dispar, chiar la o răscruce de drumuri, în apropierea căreia se află două ferme. Pînă acum nu am reuşit să-i prindem pe autori, însă strîngem probe pentru a solicita eliberarea unor alte mandate de percheziţie”, a declarat cms. Ionel Ioniţă, şeful Formaţiunii de Poliţie Rurală Medgidia.

Abatoare ilegale

Poliţiştii sînt convinşi că membrii bandei sacrifică, în condiţii insalubre, animalele pe care le fură. Totul se întîmplă în abatoare ilegale, improvizate în grajduri, în magazii sau în garaje. Nu le pasă că pot îmbolnăvi zeci de oameni, atît timp cît afacerea merge. „Potrivit datelor pe care le avem la ora actuală, carnea este transportată apoi la Constanţa sau în staţiunile de pe litoral şi vîndută unor carmangerii sau unor unităţi de alimentaţie publică”, a mai adăugat cms. Ionel Ioniţă. De acolo, carnea ajunge pe mesele clienţilor. Directorul executiv al Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Constanţa, Geronimo Brănescu, a declarat: „Orice produs de origine animală care nu este expertizat prezintă pericol pentru oameni. Vorbim despre poluare microbiologică cu bacterii şi germeni. Carnea poate fi poluată nativ, sau poluată de lipsa de igienă a persoanelor care o manipulează sau a mediului în care este procesată. Din păcate, încă există agenţi economici care nu sînt conştienţi de pericolul extraordinar pe îl implică produsele astfel obţinute şi care sînt adevărate bombe biologice”.

În luna martie a acestui an, poliţiştii din Medgidia au depistat, în localitatea Siminoc, un abator improvizat într-un grajd. Oamenii legii au descoperit că animalele erau sacrificate pe jos, printre grămezi de bălegar, gunoaie şi şobolani.