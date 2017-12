Hoţi din locuinţe, condamnaţi definitiv

Trei tineri deferiţi justiţiei pentru furt calificat au fost condamnaţi, ieri, de magistraţii Curţii de Apel Constanţa, care au respins recursurile înaintate de aceştia împotriva deciziei Judecătoriei Constanţa. Astfel, Doru Comăncianu, de 43 de ani, din Valu lui Traian, şi Ion Suraj, de 34 ani, din Constanţa, au primit câte un an şi jumătate de închisoare cu executare, în vreme ce Titi Zlate, de 17 ani, din Valu lui Traian, a scăpat cu o pedeapsă de un an şi şase luni cu suspendare sub supraveghere. Sentinţa este definitivă. Conform anchetatorilor, în noaptea de 18 spre 19 august 2011, în jurul orei 01.00, s-a primit un apel la 112 care anunţa că trei persoane au intrat, sărind gardul, în curtea unei case de pe strada Semănătorului, din Valu lui Traian, imobil nelocuit. În momentul în care oamenii legii înconjurau vila semnalată a fi jefuită, unul dintre hoţi, aflat în mansarda casei, a ieşit pe fereastă şi a încercat să fugă. Şeful Secţiei 1 Poliţie Rurală Constanţa, cms. Ion Chiru, aflat în misiune, a tras două focuri de armă în plan vertical, iar suspectul s-a oprit. În interiorul vilei au fost găsiţi alţi doi bărbaţi care cotrobăiau prin dulapuri. Într-una dintre camerele vilei, pe un pat, poliţiştii au găsit, strânse într-o pătură, mai multe haine. Într-un buzunar de-al lui Zlate, poliţiştii au găsit un ciorap din bumbac pe care acesta a declarat că l-a folosit în momentul în care a intrat forţat în imobil şi când aduna lucruri din vilă pentru a nu lăsa amprente. În timpul audierilor, cei trei suspecţi au recunoscut că au intrat în imobil pentru a fura.