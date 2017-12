Hoţi prinşi cu bidoanele la vagoanele-cisternă

15:59:21 / 09 Ianuarie 2014

Pt 3

Mai...cetatene...ca roman nu mai poti fi. Un roman ar trebui sa spuna lucrurilor pe nume. Esti frustrat, frate, ca nu mai poti fura tu. Da, cred ca te cunosc. Daca esti baiat corect, nu generaliza cind vorbesti despre politie ci spune clar care-s politistii aia de care zici tu si daca unii au fost arestati asa cum spui tu, nu-i de rau, e de bine. Stii ceva? Demasca-i pe politistii corupti nu mai generaliza. Si eu sunt de parere ca politia transport isi face datoria. Ca mai sunt si uscaturi si le cunoasteti, spuneti,dati-i in vileag. Eu eram odata in tren si am vazut cum actionau niste baieti de la politie transport(un coleg de-al meu, l-a recunoscut pe un tanar politist ) cum alergau pe calea ferata dupa niste insi(probabil hoti) si nu mi-ar fi placut sa fiu in locul politistilor care sunt si ei oameni, care au familii sau sunt copiii unei familii.Asa ca, baieti de politie transport: tineti-o tot asa, la zdup cu aia care fura motorina, ca.....sa nu uitam ca unii mecanici s-au facut...mari bogatani din furtul de motorina. Cam asta-i parerea mea d-le ......nr2