Hoţi surprinşi în camera frigorifică a unei căsuţe din Satul de Vacanţă

Administratorul localului " Feciorii Vrîncioaiei" a observat, joi la ora închiderii, că una dintre uşile de acces în unitate era larg deschisă. Întrucît restul angajaţilor plecaseră acasă, bărbatul s-a dus să vadă ce se întîmplă şi nu mică i-a fost mirarea cînd a dat peste doi tineri care se pregăteau să iasă din camera frigorifică a localului, cu braţele încărcate cu batoane de salam. Bărbatul i-a închis pe cei doi în frigider şi a solicitat sprijinul poliţiştilor. Ajunşi la faţa locului, aceştia i-au scos din camera frigorifică pe cei doi hoţi, cam îngheţaţi, şi i-au dus la sediu pentru cercetări. Nicolae Ivanov, de 22 de ani, din Mangalia, şi Gheorghe I, de 16 ani, din Botoşani le-au spus poliţiştilor că au intrat în căsuţă pentru că ar fi căutat ceva de mîncare. "Am sărit gardul, prin spatele localului, am urcat pe acoperiş şi de acolo am urmărit pînă au plecat angajaţii şi am intrat în restaurant", a declarat Nicolae Ivanov. Asupra celor doi tineri, poliţiştii au găsit mai multe batoane de salam de Sibiu, prejudiciul total fiind estimat la 22 de milioane de lei. Potrivit oamenilor legii, Gheorghe Ivaşcu mai este cercetat în prezent şi pentru furturi din autoturisme. Cei doi tinerii sînt cercetaţi în stare de liberate pentru furt.