Hoţie pe faţă cu grila notarială

FOAME DE BANI Asta se citeşte printre rândurile grilei notarilor din 2012. După ce, în 2011, preţurile apartamentelor au scăzut aproape constant, cu circa 8 - 20% (în funcţie de segment), ne-am fi aşteptat ca preţurile mai mici să se regăsească şi în noua grilă, folosită la stabilirea onorariilor notarilor şi la calculul impozitelor plătite, dar n-a fost să fie aşa. În capitală, grila a venit cu majorări de preţuri, în vreme ce în Constanţa, valorile estimative au rămas neschimbate faţă de 2011. Astfel, un apartament cu două camere, dintr-un bloc din cartierul Poarta 6, construit între 1978 şi 1990, amplasat la etaj intermediar, este evaluat acum la 32.000 euro, cu nici măcar un eurocent în plus sau în minus faţă de anul trecut. Un apartament cu aceleaşi specificaţii, dar din Faleză Nord, este evaluat la 50.000 euro, exact ca în 2011.

BANI PENTRU BUGET O singură noutate aduce grila din 2012 - o rubrică nouă, în care sunt încadrate apartamentele din imobile noi, construite după 2007, pentru care valorile de impozitare sunt acum mai mari. „Notarii spun că, per ansamblu, ar exista o scădere de până la 5% a indicatorilor, dar este de greu de găsit. Reducerea nu este la apartamente, ci probabil la terenuri, la bunuri tranzacţionabile. În orice caz, ar fi trebuit să existe scăderi. De ce nu s-a întâmplat asta? Motivul e că bugetul de stat are nevoie de bani. Este singura explicaţie pentru care grila 2012 nu are nicio legătură cu preţurile din piaţă”, a declarat, pentru Telegraf, Mihai Stan, managerul portalului imobiliar www.TopEstate.ro.

GREŞELI URIAŞE Mai pe româneşte, grila dovedeşte că românii sunt furaţi pe faţă. La vânzarea unui apartament, chiar dacă preţul final este X, iar valoarea trecută în lista notarilor este X + 5.000 euro, taxele vor fi plătite ca şi cum imobilul ar fi costat cu 5.000 euro mai mult. În celălalt caz, dacă tranzacţia se încheie la o sumă mai mare decât cea din grilă, taxele se ajustează imediat, că doar nu scapă statul o asemenea şansă. „Practic, plăteşti mai mult decât cumperi. Singura soluţie ar fi o declaraţie pe propria răsăundere a părţilor, în care se precizează exact valoarea tranzacţiei şi se plătesc taxe şi onorarii corespunzătoare”, mai spune Mihai Stan. El mai apreciază că evaluatorii care întocmesc grila fac greşeli uriaşe, bazându-şi majorările indicatorilor pe scumpirile sezoniere ale imobilelor, chiar dacă, la nivel anual, piaţa de profil este pe minus.