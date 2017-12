Hoţii de pe calea ferată, greu de oprit

Nervi, revoltă, agitaţie, irascibilitate şi nerăbdare... Acestea sunt doar câteva dintre stările care i-au încercat pe pasagerii trenului de Oradea care a ajuns ieri, în Gara din Constanţa, cu două ore întârziere. Au plecat la drum cu multă bunăvoie şi chef de vorbă, dar înarmaţi şi cu multă răbdare, având în vedere faptul că urmau să petreacă 16 ore pe drum. Însă răbdarea a început să se scurgă cu fiecare minut, iar nervii şi oboseala, dar şi plictiseala s-au instalat treptat. Cei mai mulţi dintre călători s-au urcat în tren marţi seara, la ora 19.30, de pe peronul Gării din Oradea. Ştiau că va urma un drum lung până la Constanţa, care se va termina abia a doua zi, miercuri, la ora 11.30. Însă nu ştiau ce îi aşteaptă. 120 de minute în plus, faţă de durata normală în care era parcursă distanţa, au petrecut în tren fără voia lor sau a celor responsabili cu mersul trenurilor, ci din cauza neobosiţilor hoţi de componente CFR. Fapt ce i-a adus în pragul disperării. Şi de parcă întârzierile nu erau de ajuns, aceştia au mai trebuit să suporte şi condiţiile din tren, deloc confortabile. „Am plecat din Oradea cu speranţa că azi vom merge direct pe plajă. Eram foarte entuziasmaţi de vacanţa pe care urmează să o petrecem pe litoral. Dar se pare că am pornit cu stângul. Nu mai suportam să stăm în tren, nu a fost o călătorie deloc relaxantă, a fost foarte cald şi nici măcar la toaletă nu am putut merge din cauza condiţiilor precare”, a spus un turist sosit la Constanţa, care a ajuns la vorba că „socoteala de acasă nu se potriveşte cu cea din târg”.

VIAŢA CĂLĂTORILOR, PUSĂ ÎN PERICOL Hoţii nu au ţinut cont că ar putea provoca o tragedie şi au furat, în ultimele nopţi, zece motoare electrice care asigurau schimbarea macazelor pentru garniturile de tren. Furturile au fost înregistrate în zona Gării din Medgidia. „Furând aceste dispozitive, pericolul este extraordinar de mare, pentru că liniile se pot întredeschide, iar atunci trenul poate deraia şi, cum furturile au fost înregistrate la Medgidia, în cazul deraierii, trenul ar putea ajunge în Canalul Dunăre - Marea Neagră. În acest fel se pot produce adevărate catastrofe”, a declarat liderul sindicatului „Feroviarul”, din Constanţa, Vasile Anghel. Până când situaţia se va remedia şi motoarele vor fi înlocuite, va mai trece însă ceva timp, în care trenurile vor înregistra de la câteva minute până la câteva ore de întârziere. Trenul care venea de la Oradea nu a fost singurul care a adus cu întârziere călătorii la Constanţa. Şi garniturile care au plecat din Arad, Timişoara, Galaţi şi Iaşi au sosit cu multe minute mai târziu. Hoţii însă nu s-au oprit la dispozitivele care întorc macazul. La întârzierea trenurilor a mai contribuit şi lipsa releelor de semnalizare. În noaptea de luni spre marţi au mai fost furate 159 de relee de semnalizare în zona Dragoş Vodă - Dor Mărunt, fapt pentru care s-au impus restricţii de viteză. „Trenurile nu au voie să circule cu o viteză mai mare de 50 de kilometri pe oră, iar din cauza vitezei reduse au loc şi întârzieri foarte mari. Este păcat că se întâmplă acest lucru, mai ales că tronsonul Constanţa - Bucureşti a fost reabilitat”, a precizat Vasile Anghel. La rândul său, directorul Centrului Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Constanţa, Dorin Maer, a declarat că „furturile înregistrate afectează circulaţia trenurilor şi pune în pericol siguranţa călătorilor”. „De la 1 Mai nu s-au mai furat componente CFR şi se circula chiar foarte bine în ultima perioadă, mai ales că nu au fost impuse nici limite de viteze din cauza căldurii, ca altă dată”, a declarat Maer. Îngrijorător este faptul că fenomenul furturilor de componente CFR nu poate fi stopat, iar aceste lucruri, după cum mărturisesc şi reprezentanţii CFR, au devenit o obişnuinţă, o banalitate chiar, dar care se poate finaliza tragic.