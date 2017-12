Hoții își rezervă din timp apartamente la mare, pe care le jefuiesc

18:38:46 / 31 Martie 2016

Furt

Si mie mi-a furat obiecte din locuinta o alta persoana care a stat cateva zile in chirie. Am facut plangere dar militia mai intai mi-a spus ca prejudiciul n-ar fi asa de mare din moment ce am incasat chirie iar la insistentelle mele mi-a spus sa aduc facturi pt lucrurile ce le-am declarat lipsa. Fiind f ordonat am adus acte justificative. Apoi militia mi-a spus ca nu pot dovedi ca le-am avut in apartament la momentul inchirierii (lipsa proces verbal de predare-primire). Mai mult, dupa luni de zile hotul a fost gasit in alt judet iar la declaratii a adus 2 martori ca a plecat din locuinta noaptea avand o urgenta dar cu mana goala si nu stie cine a sustras lucrurile, cu cheia nu mai stie ce s-a intamplat iar pe mine nu m-a mai sunat fiindca si-a pierdut telefonul. Si uite asa sub prezumtia de nevinovatie si cu ajutorul militiei hotul scapa iar procurorul schimba incadrarea in furt cu autor necunoscut. Ce sa mai zic? Degeaba am contestat solutia ca nu s-a schimbat. Pe viitor ma protejez singur cum pot si nu mai pierd timpul cu plangeri.