“Hoţii nu mă observă noaptea dacă mă apropii cu calul, nu cu maşina”

La 27 de ani, este cel mai tânăr şef de post din judeţul Constanţa. În urmă cu trei săptămâni, a salvat viaţa unui om peste care se prăbuşise un mal de pământ. Luni va primi titlul de „Poliţistul Anului”. Şi-a început cariera în Poliţia Română în 2010 şi spune că nu va renunţa niciodată la uniformă. A devenit spaima hoţilor de animale din Bărăganu la câteva săptămâni după ce a fost numit şeful postului din localitate. Aceasta este, rezumată în câteva rânduri, povestea agentului Robert Sârbu, şeful postului de poliţie din comuna Bărăganu. Originar din Craiova, Robert Sârbu s-a hotărât să urmeze cursurile Şcolii de Agenţi de la Câmpina la vârstă de 23 de ani, după ce un accident suferit la mâna dreaptă l-a scos prematur din ring. „În adolescenţă am început să învăţ box la o sală din Craiova. Făcusem deja trei ani de judo, dar boxul mi-a plăcut mai mult pentru că era un sport mai dur. Am crescut într-un cartier rău famat, Craioviţa Nouă, şi acolo trebuia să te poţi apăra. Cu judo-ul era mai complicat, pentru că lumea nu purta kimono-uri pe stradă. Cred că m-a ajutat mult în carieră faptul că am copilărit într-un astfel de loc”, povesteşte agentul Robert Sârbu. După două luni de antrenament, câştiga deja primul lui meci la juniori. „Slăbeam câte trei sau patru kilograme la o şedinţă de pregătire. Îmi plăcea şi munceam mult. Am ajuns să particip destul de rapid şi la competiţii naţionale sau internaţionale. Am câştigat locul doi într-un turneu care a avut loc în Danemarca. Din păcate, am fost nevoit să mă las după ce mi-am tăiat trei tendoane la mâna dreaptă, într-un accident”, povesteşte agentul Robert Sârbu.

REZULTATE A ales cariera de poliţist la 23 de ani. „Mereu am fost atras de uniformă. Mi se părea că inspiră seriozitate. Nu am văzut filme cu poliţişti când eram mic. Îmi place ideea de a-i apăra pe ceilalţi. Am ales să mă fac poliţist şi am intrat la Şcoala de Agenţi de la Câmpina. Am făcut parte din promoţia 2010. Când am terminat, m-au întrebat unde vreau să fiu repartizat. Eu am ales Constanţa. Îmi imaginam că îmi voi începe activitatea undeva în oraşul Constanţa, despre care ştiam că este foarte frumos. M-a atras ideea. Am ajuns la Osmancea... Diferenţă mare... Mi-a fost greu la început, dar în timp m-am acomodat perfect”, îşi aminteşte Robert Sârbu. În decembrie 2011 i s-a dat şansa de a conduce postul de poliţie Bărăganu. Când a fost instalat la comanda unităţii, infracţionalitatea în comună era la un nivel destul de ridicat. „Erau multe furturi de animale şi se înregistrau şi numeroase infracţiuni comise cu violenţă. Am început să stau foarte mult timp în stradă, printre oameni. În prima lună, am avut cinci arestări pentru două case sparte şi nişte furturi de animale. Am mai întocmit atunci trei dosare penale pe numele unor suspecţi pe care i-am prins în flagrant în timp ce erau la furat. Lucrurile au început să se schimbe”, spune Robert Sârbu. Treptat, reţelele de furturi de animale au fost scoase din peisajul localităţii, iar infracţionalitatea a scăzut cu aproximativ 80% - 90%. „Vreau să vă spun că pe raza localităţii Bărăganu, spre exemplu, nu am mai înregistrat niciun furt din octombrie 2012. Nu vreau să mă laud, dar secretul a fost munca. Treptat, eu şi colegii mei am reuşit să facem ordine în zonă”, spune agentul Robert Sârbu.

„POLIŢISTUL COWBOY” A fost supranumit de presă „poliţistul cowboy” pentru că uneori patrulează călare. „Îmbin utilul cu plăcutul. Şi asta pentru că e greu să urmăreşti hoţii cu maşina de poliţie, pe arătură sau pe drumurile accidentate. Călare am o mobilitate mult mai mare şi pot să ajung în locuri în care cu autoturismul îmi este foarte greu să răzbat. Când patrulez noaptea, dacă hoţii văd farurile aprinse, fug. Aşa mă pot apropia de ei fără să mă observe şi îi pot prinde mult mai uşor. În plus, echitaţia este una dintre pasiunile mele. Am şi eu un cal, pe care îl întreţin cu mari sacrificii. Unii îşi cumpără maşini, eu mi-am luat cal”, povesteşte agentul Sârbu. Acesta spune că nu s-ar vedea făcând altceva. „Dacă sunt sănătos, voi continua să lucrez în Poliţie. Nu voi renunţa la uniforma de poliţist. Visul meu este să urmez cursurile Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, pentru a putea deveni ofiţer. Am un frate de 25 de ani care este tot poliţist, la Giurgiu”, mai spune Robert Sârbu.

ACT DE CURAJ Agentul Robert Sârbu spune că unul dintre cele mai importante momente din cariera sa a fost primirea unei scrisori de felicitare din partea conducerii Inspectoratului Judeţean de Poliţie Constanţa, pentru meritul de a fi salvat viaţa unui bărbat prins sub un mal de pământ, la marginea localităţii Bărăganu. Totul s-a întâmplat pe 1 martie, după ce victima, care tăia o conductă metalică, a fost îngropată la trei metri sub nivelul solului, în urma surpării unui mal de pământ. În condiţiile în care o intervenţie directă ar fi implicat riscuri majore, a fost nevoie de un gest de curaj deosebit din partea agentului Robert Sârbu, care a intrat în conductă, alături de doi pompieri, riscându-şi viaţa, şi a reuşit să ajungă lângă victima imobilizată şi rănită. “Ştiam că malul de pământ s-ar putea surpa şi mai mult şi că s-ar putea prăbuşi peste mine, dar mi-am luat inima în dinţi. Nu ştiam cât va mai rezista acel om acolo şi m-am hotărât să acţionez. Am ajuns lângă el şi am dat la o parte bolovanii care îl acopereau. Era conştient, mi-a spus că îl doare mâna şi că nu poate să respire”, a povestit agentul Sârbu. Cu prilejul Zilei Poliţiei, el va primi titlul de “Poliţistul Anului” din partea conducerii IPJ Constanţa pentru actul său de curaj.