Hoţii şi-au anunţat spargerea din greşeală

Poliţiştii au intrat în alertă ieri dimineaţă, după ce fostul şef al Poliţiei Locale Mangalia, Mihaela Andrei, a sunat la 112 şi a reclamat că hoţii i-au spart locuinţa. Femeia a realizat că se întâmplă ceva ciudat în casa ei după ce a fost apelată, din greşeală, chiar de spărgători, de pe un telefon mobil pe care aceştia îl furaseră. „M-au sunat hoţii! Uitasem acasă un telefon mobil. Ultimul număr apelat era al meu, aşa că presupun că, în momentul în care au băgat telefonul în buzunar, au apăsat din greşeală un buton şi m-au apelat. Era ora 11.00. Am auzit nişte voci şi zgomot. Am venit repede acasă, însă nu am mai găsit pe nimeni. Au devastat tot. Au scotocit până şi în cel mai mic sertar... Au răscolit chiar şi lucrurile pe care le aveam în baie. Au luat toate bijuteriile din aur şi argint, un laptop, o tabletă şi câteva ceasuri. Au intrat în casă pe uşa din spate, pe care au forţat-o cu o rangă. Au încercat iniţial să intre pe un geam, însă nu au reuşit să îl deschidă. Am vorbit cu vecinii, dar nu au văzut nimic“, a declarat Mihaela Andrei. Poliţiştii spun că au deja un cerc de suspecţi şi că se fac investigaţii pentru prinderea autorilor şi recuperarea prejudiciului.