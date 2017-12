House of Pain şi Flogging Molly vin în România

Organizatorii B’estFest anunţă două noi nume din line-up-ul festivalului: Flogging Molly şi House of Pain vor urca pe scenă în prima şi respectiv ultima zi de concerte. Cea de-a patra ediţie a festivalului este organizată de Emagic şi se va desfăşura, în perioada 1-3 iulie, în zona de nord a Bucureştiului. Flogging Molly a fost fondată în 1997 în Statele Unite de către Dave King. Dave şi colegii săi de scenă au devenit rapid cunoscuţi pentru stilul nonconformist, o combinaţie, ieşită din comun, de punk-rock şi ritmuri celtice. În cei aproape 14 ani de carieră, trupa şi-a câştigat fanii cu piese foarte bune şi cu show-uri live de excepţie. Piese ca „Likes of You Again“, „Float” şi „Requiem For a Dying Song” vor putea fi ascultate live pentru prima oară, la Bucureşti, pe 1 iulie.

Încă de la începutul anilor ’90, House of Pain este una din trupele care nu lipsesc din playlist-ul oricărui iubitor de hip-hop. „Jump Around” este una dintre cele mai îndrăgite piese ale formaţiei, imediat după lansare devenind un adevărat imn al petrecerilor de pretutindeni. Deşi a lansat doar trei albume, House of Pain este considerată o formaţie etalon a hip-hop-ului cu influenţe celtice. La 20 de ani de la înfiinţare, grupul a pornit într-un nou turneu, în cadrul căruia îl vom putea vedea pe scenă pe 3 iulie.

În perioada 1 - 22 martie 2011, biletele vor putea fi achiziţionate la preţuri promoţionale, cu 20% reducere din preţul întreg, respectiv 95 de lei pentru o zi, 215 lei pentru abonamentul de trei zile, iar pentru cei ce doresc şi acces în camping pe durata festivalului, la abonamentul de 215 lei se va adăuga şi un voucher de 10 lei.