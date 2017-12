H-R Patapievici, în dialog cu Solomon Marcus, pe un audiobook

Horia-Roman Patapievici discută cu matematicianul Solomon Marcus, pe un audiobook apărut recent la Humanitas Multimedia, în seria dedicată emisiunii de televiziune „Înapoi la argument\". Cei doi discută pe marginea lucrării „Singurătatea matematicianului\" - discursul de recepţie pe care Marcus l-a rostit pe 27 martie, în aula Academiei Române. „Prima revelaţie oferită de matamatică am trăit-o abia la vîrsta bacalaureatului, cînd am citit ceva despre geometriile neeuclidiene, dar nu din cărţile de şcoală. Am realizat, pentru prima oară, frustrarea căreia îi cad victimă cei mai mulţi copii şi adolescenţi. Au trecut, de atunci, peste 60 de ani; în tot acest timp am urmărit evoluţia matematicii şcolare\", mărturiseşte Solomon Marcus.

„Dincolo de unele ameliorări locale şi temporare, la vîrsta de 11, 12, 13 ani se produce ruptura de pe urma căreia mai mulţi elevi resping matematica şi o consideră un fel de pedeapsă. Amintindu-ne de ceea ce scria revizorul şcolar Eminescu despre predarea matematicii în şcoală şi de însemnările lui Spiru Haret, putem conchide că matematica şcolară trăieşte, de un secol şi jumătate, într-o nemeritată singurătate (...). Educaţia primită în şcoală şi, uneori, şi cea din facultate nu prea lasă să se vadă că în matematică există şi idei, istorie, conflicte\", mai spune el.

Născut la 1 martie 1925, în oraşul Bacău, Solomon Marcus este membru titular al Academiei Române şi profesor consultant al Universităţii din Bucureşti. A scris peste 50 de cărţi de analiză matematică, informatică teoretică, lingvistică, semiotică şi poetică. Volumele au fost traduse, ulterior, în engleză, franceză, italiană, spaniolă.

În seria de audiobook-uri „Înapoi la argument\", printre invitaţii lui Horia-Roman Patapievici se numără şi Andrei Pleşu, Annie Bentoiu, Neagu Djuvara, Solomon Marcus, Grigore Leşe, Ion Vianu, Dan C. Mihailescu, Radu Paraschivescu. Volumul poate fi găsit în librării la preţul de 30 de lei.