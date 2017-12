Hramul bisericii, de ziua localităţii Lazu

GRĂDINIŢĂ APROAPE DE A FI INAUGURATĂ Zeci de localnici au participat, ieri, la Ziua Satului Lazu şi la hramul bisericii din localitate. După slujbă, locuitorii din Lazu au luat parte la serbarea organizată în cinstea lor de primarul Cristian Cîrjaliu. El a declarat că este un eveniment important pentru localitate şi de fiecare dată a fost sărbătorit cum se cuvine. Un moment mult aşteptat a fost programul artistic susţinut de trupa de femei „Izvor din Dubovic“, din localitatea Dubovic, Bulgaria, localitate cu care comuna Agigea este înfrăţită şi ai cărei oficiali au participat la multe dintre serbările comunei. „E zi mare pentru locuitorii din Lazu. Este ziua satului şi motiv de mare sărbătoare. Este a şasea ediţie la care particip din cele opt care au fost sărbătorite până acum şi în fiecare an am încercat să legăm această sărbătoare de câte un eveniment administrativ. Anul acesta, spre exemplu, ne-a propus să tăiem panglica inaugurală a grădiniţei din localitate în 30 mai. Până acum, în Lazu nu a existat grădiniţă şi ne bucurăm că am reuşit să construim această clădire pentru copii“, a declarat Cîrjaliu.

PROIECTE DE VIITOR De asemenea, primarul a mai spus că în perioada următoare vor fi demarate lucrările de reabilitare a sălii de sport din localitate, cu sprijinul Consiliului Judeţean Constanţa. La rândul său, senatorul constănţean Alexandru Mazăre, prezent la slujba religioasă, le-a urat „La mulţi ani“ locuitorilor din Lazu şi a promis că va încerca să aducă în Lazu fonduri pentru continuarea picturii la Biserica din localitate. „Sărbătoarea din Lazu a devenit o tradiţie şi este un motiv de bucurie pentru locuitorii care în acest fel se mai pot deconecta de la viaţa încărcată de greutăţi. M-a impresionat Biserica de aici şi voi depune toate eforturile pentru ca ea să fie finalizată“, a declarat Alexandru Mazăre.