Hristo Stoicikov – cel mai bun fotbalist bulgar din toate timpurile

Hristo Stoicikov a fost un atacant de exceptie, vazut de toata lumea drept cel mai mare fotbalist bulgar al tuturor timpurilor, iar in prezent este comentator si analist sportiv.

A fost finalist in cursa pentru Balonul de Aur, cel mai ravnit trofeu individual din fotbal, in doua ocazii, in 1992 si 1994, reusind sa castige trofeul in 1994. In acest articol iti prezint cateva informatii interesante despre cariera acestui fotbalist magnific.

Inceputurile carierei si debutul in fotbal

Stoicikov s-a nascut pe data 8 februarie 1966 in orasul bulgar Plovdiv. La fel ca toti ceilalti fotbalisti de super clasa, el si-a petrecut copilaria jucand fotbal in cartierele orasului alaturi de prietenii sai.

La varsta de 11 ani s-a alaturat echipei locale de juniori Maritsa Plovdiv, iar in 1982, facea pasul catre Hebros Harmanli, echipa pentru care a marcat nu mai putin de 14 goluri in divizia a treia bulgara.

Transferul la CSKA Sofia

La inceputul lui 1985 Stoicikov se alatura gruparii CSKA Sofia, un club de traditie in Bulgaria. Debutul sau la echipa a prilejuit si un scandal de proportii, deoarece chiar in primul an a fost in centrul unui conflict.

In finala Cupei Bulgariei din acel an, Stoicikov, cunoscut de altfel pentru temperamentul sau si pentru faptul ca isi pierdea usor cumpatul, a luat parte la o bataie, fiind initial suspendat pe viata. Dupa o reevaluare a situatiei insa, suspendarea i-a fost redusa la doar 1 an.

Legenda lui CSKA a tinut multa vreme prima pagina a ziarelor nu doar din Bulgaria, ci si din Europa si parca nimic nu prevestea cariera de exceptie ce avea sa urmeze.

Revenind, Stoicikov si-a facut aparitia din nou pe teren pe data de 30 aprilei 1986, intr-o victorie cu 3-1 impotriva lui Sliven. Pe 21 mai, el deschidea scorul in victoria din finala Cupei Armatei cu 2-0 contra rivalilor de la Lokomotiv Sofia.

Alaturi de CSKA Sofia, Stoicikov a reusit sa castige medalia de campion dar, mai important pentru el, a fost Gheata de Aur Europeana dupa o performanta incredibila in sezonul 1989-1990, sezon in care a marcat 38 de goluri in 30 de partide de campionat.

Perioada Barcelona (1990-1995)

Dupa o perioada frumoasa de 5 ani petrecuta la CSKA Sofia, echipa sa de suflet, Stoicikov este curtat de Barcelona si semneaza pana la urma cu formatia catalana.

Chiar de la momentul transferului el si-a aratat firea vulcanica. In sezonul de debut la iberici, el a calcat intentionat pe picioare un arbitru, fiind suspendat pentru o perioada de 2 luni. In ciuda acestui fapt, el a marcat 14 goluri in campionat si alte 6 in Cupa Campionilor Europeni.

A devenit apoi o piesa de baza in dream team-ul lui Cruyff, ajutand Barcelona sa castige 4 titluri consecutive de campioana in La Liga intre 1991 si 1994.

Cat a stat la Barca a devenit un idol al fanilor, formand un duo formidabil in atac alaturi de faimosul Romario.

Ultima parte a carierei de jucator

In 1995, Stoicikov paraseste formatia catalana si se transfera in Italia, la Parma, unde nu petrece decat un sezon. Are 23 de aparitii in tricoul italienilor pentru care marcheaza numai 5 goluri.

Dupa aceea, se reintoarce la Barcelona, echipa la care mai evolueaza pana in anul 1998, jucand in 24 de partide si marcand doar 7 goluri.

In aprilie 1988 semneaza un contract foarte interesant cu formatia araba Al Nassr, contract care era valabil doar pentru doua partide. Totusi, prin prezenta bulgarului pe teren, Al Nassr castiga Cupa Campionilor Asiei.

Doar pentru aceste doua partide, Hristo Stoicikov a incasat suma de 200.000 de dolari, o suma uriasa pentru acea vreme si destul de mare chiar si pentru zilele noastre.

Dupa aventura exotica la arabi, bulgarul se transfera in Japonia, unde semneaza cu Kashiwa Reysol, iar dupa asta isi incheie cariera de jucator in Statele Unite.

In America, Hristo a jucat pentru Chicago Fire si DC United, castigand Cupa Statelor Unite.

Cariera Internationala

Stoicikov debuteaza pentru nationala Bulgaria intr-o partida de calificare pentru Mondialul din 1998 contra Belgiei.

Bulgarul a reusit sa inscrie primul sau gol la nationala abia in a 4-a aparitie, intr-un amical pe care Bulgaria l-a castigat cu 3-2 impotriva Qatarului.

In grupa de calificare pentru EURO 1996, Bulgaria a terminat pe locul secund, dupa Germania. In calificari, Hristo a inscris 10 goluri pentru echipa sa. In partida finala pentru calificare, bulgarii au cedat contra Frantei, iar Spania a invins Romania si astfel Hristo Stoicikov si colegii sai au parasit campania pentru EURO 1996.

Campania de la Campionatul Mondial din 1998 a fost una dezastruoasa pentru bulgari. Ei au marcat doar un singur gol si au obtinut doar un singur punct, parasind rusinos competitia.

Ultimul meci la nationala al lui Hristo Stoicikov a fost intr-o partida de calificare pentru EURO 2000 contra Angliei, meci terminat la egalitate 1-1, iar Hristo a reusit un assist superb. Cu toate acestea, bulgarii n-au reusit sa se califice la EURO.

Cariera de antrenor

In 2003, bulgarul isi incepe cariera de antrenor, mai intai la Barcelona, acolo unde este raspunzator cu pregatirea atacantilor.

In 15 iulie 2004 este desemnat selectioner al Bulgariei, dupa demisia fostului selectioner Markov.

Cariera de antrenor a inceput slab, el esuand in campania de calificare pentru Cupa Mondiala din 2006. Temperamentul vulcanic l-a costat si in cariera de antrenor, multi jucatori valorosi refuzand sa mai evolueze la nationala din cauza unor conflicte personale cu Hristo.

Aceste conflicte cu jucatorii i-au adus numai probleme pe plan profesional, iar in data de 10 aprilie 2007, Federatia Bulgara de Fotbal anunta faptul ca Stoicikov nu mai este selectioner.

Dupa aceea, cariera de antrenor n-a fost una prea prolifica, el activand la echipe modeste unde nu a avut rezultate.

Pe plan personal, Stoicikov este casatorit si are doua fiice, Hristina si Mihaela. In timpul pandemiei globale de COVID-19, el a fost foarte activ, sustinand puternic eforturile campaniei de vaccinare si criticandu-I in stilul caracteristic pe cei care refuzau sa se vaccineze.

Multiplu campion cu Barcelona in La Liga, cu CSKA Sofia in Divizia A din Bulgaria, castigator al Cupei Campionilor Asiei cu Al Nassr, cu siguranta Hristo Stoicikov va ramane in amintirea iubitorilor fotbalului drept una dintre figurile emblematice ale acestui sport.