Hristos a Înviat! Lumina de la Ierusalim a ajuns în casele constănțenilor

Credincioşii ortodocşi din întreaga lume trăiesc în aceste zile cea mai mare bucurie a creștinătății - Mântuitorul Iisus Hristos a Înviat din morţi, biruind moartea şi oferind viaţă veşnică celor ce cred în El. Ca în fiecare an, milioane de credincioşi au participat în noaptea de sâmbătă spre duminică (30 aprilie spre 1 mai) la Slujba de Înviere, oficiată în toate bisericile ortodoxe din întreaga ţară. La Constanţa, cei mai mulţi creştini au participat la slujba oficiată de Înaltpreasfinţitul (ÎPS) Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului la Catedrala Arhiepiscopală “Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”. Mii de constănţeni, dar și turiști s-au adunat pe Faleza Cazinoului din Constanţa pentru a primi Lumina adusă şi în acest an de la Ierusalim. Ca în fiecare an, Lumina Sfântă a Învierii a fost adusă din largul mării de către ÎPS Teodosie. Rând pe rând, candelele tuturor credincioşilor s-au aprins, iar toată lumea s-a îndreptat spre altarul de vară al Catedralei Arhiepiscopale. Ulterior, a început Sfânta Liturghie. Începând din 2014, slujba de Înviere este oficiată la Catedrala Arhiepiscopală din Constanţa, și nu pe malul mării, după ce sinodul Bisericii Ortodoxe a cerut să nu mai fie organizate slujbe acolo unde nu există un altar sfințit. După ce au rostit fiecare ”Hristos a Înviat!” și “Adevărat a Înviat!, constănțenii au cântat împreună “Hristos a Înviat din morţi, cu moartea pe moarte călcând…”. Apoi au pornit la casele lor ducând în mână Lumina Învierii.