Hugh Grant şi Liz Hurley, despăgubiţi pentru încălcarea vieţii private

Actorul britanic şi fosta sa logodnică, precum şi actualul soţ al acesteia, miliardarul indian Arun Nayar, au obţinut, joi, despăgubiri de 58.000 de lire sterline în urma unui acord încheiat pe cale amiabilă cu mai multe organe de presă care au publicat fotografii ale acestora, fără acordul lor. Niciunul dintre reclamanţi nu a fost prezent la Înalta Curte din Londra, unde s-a încheiat acordul pe cale amiabilă cu agenţiile Big Pictures UK şi Eliot Press SARL. În afară de cele două agenţii, grupurile de presă Associated Newspapers şi News Group Newspapers vor contribui, de asemenea, la despăgubirea vedetelor pentru încălcarea vieţii private.

Hugh Grant, Liz Hurley şi Arun Nayar au fost fotografiaţi în octombrie 2007, pe cînd îşi petreceau vacanţa într-un complex turistic din Maldive, pe care l-au ales tocmai pentru că era izolat şi le permita protejarea intimităţii. Fotografiile au fost apoi vîndute mai multor ziare şi reviste mondene, printre care s-au numărat tabloidele britanice ”News of the World” şi ”Mail on Sunday”. Avocatul reclamanţilor a indicat că agenţiile au recunoscut că nu aveau dreptul să facă fotografiile şi că au încălcat dreptul la intimitate al acestora. Agenţiile şi-au cerut scuze vedetelor pentru incident.