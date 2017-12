Hugh Grant, tată a trei copii

Ca un burlac convins, actorul britanic Hugh Grant a reuşit performanţa de a avea nu mai puţin de trei copii. Actorul britanic, în vârstă de 53 de ani, este cu siguranţă plin de surprize, mai ales pentru femeile din viaţa lui. Se ştia în mod oficial că el are o relaţie cu tânăra Tinglan Hong, cu care are doi copii, o fetiţă - Tabitha şi un băieţel - Felix. Vestea-bombă este că acesta mai are un băiat, născut în septembrie 2012, din relaţia cu producătoarea de televiziune suedeză Anna Elisabet Eberstein. Aparent, Tinglan Hong şi Anna Elisabet Eberstein au fost gravide aproape concomitent, ceea ce arată că, pentru o bună parte din anul 2012, Hugh Grant era împlicat într-un „menage a trois“. Şi recunoaşterea copiilor săi naşte semne de întrebare. Tabitha Xaio Xi Hong Grant a fost adusă pe lume în septembrie 2011, iar fiul său, Felix Chang Grant, a venit pe lume pe 29 decembrie 2012, dar a fost înregistrat oficial şi recunoscut de actor abia pe 14 februarie 2013. „Răspuns la anumite zvonuri. Sunt încântat că fiica mea are acum un frăţior. Îi ador pe amândoi până la un nivel caraghios. Au o mamă incredibilă”, scria anul trecut Hugh Grant, pe contul său de Twitter. La scurt timp adăuga: “Să fie foarte clar. Eu sunt Tatăl”.

Nu se ştie deocamdată dacă Tinglan Hong era la curent cu relaţia pe care starul britanic o avea cu Anna Elisabet Eberstein, care locuieşte la Londra alături de fiul ei, al cărui nume nu a fost dat publicităţii. Potrivit presei britanice, Hugh Grant a decis să îi acorde Annei sprijin total în creşterea copilului. “Anna a fost sprijinită de Hugh în toată această perioadă. Locuieşte într-o proprietate foarte confortabilă din West London şi ştie că Hugh îi este alături. Părinţii Annei, care locuiesc în Suedia, sunt la curent cu relaţia lor şi le-au dat binecuvântarea lor”, a dezvăluit o sursă din anturajul suedezei.