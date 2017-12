Hugh Grant vrea să renunţe la actorie

Actorul britanic declară că doreşte să renunţe la actorie, la fel ca în urmă cu 15 ani, cînd a fost pe punctul de a abandona această carieră, însă a primit rolul principal în pelicula ”Patru nunţi şi o înmormîntare”. Hugh Grant a declarat că, în ultimii 15 ani, actoria a fost pentru el ”o experienţă mizerabilă” şi şi-a ameninţat producătorii de cel puţin două ori că va renunţa la această meserie. Recent, la doar cîteva luni după ce a încheiat filmările la o nouă peliculă, Hugh Grant a mărturisit că se gîndeşte din nou la retragere. Acuzînd că are prea mult trac, actorul britanic în vîrstă de 48 de ani spune că, în prezent, se simte pregătit să renunţe la meseria care l-a făcut celebru. ”Îmi place absolut tot la filmare, dar nu şi cînd trebuie să joc”, a mărturisit Hugh Grant pentru revista americană ”Entertainment Weekly”. ”Sînt minunat la repetiţii, dar nu am fost niciodată prea bun atunci cînd camerele începeau să filmeze. În ultimii ani am suferit mult din cauza tracului şi uneori eram complet paralizat”, a adăugat actorul. Deşi a devenit cunoscut graţie rolurilor din filme precum ”Patru nunţi şi o înmormîntare”, ”Notting Hill” şi ”Pur şi simplu dragoste”, Hugh Grant a declarat că partiturile din comedii îl fac să fie extrem de nervos.

Obiceiul lui Hugh Grant de a ameninţa că se retrage - şi apoi de a semna pentru un nou film - i-a făcut pe mulţi dintre admiratorii săi să se întrebe dacă el este cu adevărat pregătit să renunţe la actorie. El a mărturisit că se simte, totuşi, puţin ruşinat de faptul că ameninţă cu retragerea, dar apoi semnează pentru alte roluri. Ultimele declaraţii ale sale despre retragere au venit la cîteva luni după ce a încheiat filmările la ”Did You Hear About The Morgans?”, primul său lungmetraj din ultimii doi ani. Acest film, în care apare şi starul din ”Totul despre sex”, actriţa americană Sarah Jessica Parker, prezintă povestea unui cuplu bogat din New York, care asistă la o crimă şi care se mută în statul Wyoming. În ciuda tracului, Hugh Grant a declarat că i-a plăcut să filmeze în New Mexico şi, drept urmare, a devenit un fan al muzicii country.