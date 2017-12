Hugh Hefner deapănă amintiri

Fondatorul imperiului Playboy, Hugh Hefner, a povestit cum, în anul 1974, John Lennon, care se afla la conacul său din Los Angeles, beat fiind, a distrus, cu ţigara, o pictură de Matisse, în valoare de 16 milioane de dolari. Hugh Hefner a trebuit să îi oprească pe prietenii săi, care voiau să îl ia la bătaie pe componentul trupei The Beatles pentru vandalizarea tabloului celebrului pictor. "Se separase pentru o perioadă scurtă de soţia sa, Yoko Ono, şi era foarte prost dispus, a băut la greu", a povestit Hugh Hefner. "Şi-a pus ţigara pe un Matisse şi unul dintre prietenii mei se pregătea să îl ia la bătaie. Dar băuse. Era sub foarte mare presiune", a completat fondatorul imperiului Playboy. Chiar dacă i-a făcut o pagubă considerabilă, avînd în vedere şi costul lucrării de restaurare, Hugh Hefner îl consideră pe John Lennon "unul dintre eroii săi".

John Lennon, care a fost împuşcat mortal la New York în anul 1980, nu a fost singurul component al trupei The Beatles ce a petrecut la conacul Playboy al lui Hugh Hefner. Acesta a mai declarat că Ringo Starr era un obişnuit al locului. Întrebat dacă membrii The Beatles au avut noroc la "Iepuraşii" Playboy, Hugh Hefner a răspuns scurt: "Aş fi surprins să aflu că nu".