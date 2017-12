Hugh Jackman a fost abandonat de mamă

Actorul australian Hugh Jackman a impresionat mereu cu grija pe care o arată celor doi copii ai săi, iar afecţiunea sa capătă o nouă dimensiune, în lumina dezvăluirii că a fost abandonat de mamă, când avea 8 ani. Atunci a fost lăsat în grija tatălui, alături de cei patru fraţi şi surori. Până la 12 ani, a sperat în fiecare zi că mama sa se va întoarce să-l ia acasă la ea. Suferind de depresie postnatală, mama lui a plecat, trimiţând vorbă că nu se va mai întoarce. ”La vremea aceea era dificil. Unul din lucrurile principale pe care mi le amintesc şi acel sentiment de teamă că alţii vorbesc de tine şi te privesc ca un ciudat, pentru că te-a abandonat mama ta. Timp de câţiva ani, mă gândeam că asta nu va dura toată viaţa. Apoi m-am agăţat de asta. Până la 12-13 ani, mă gândeam că mama şi tata se vor împăca. În final, am realizat că asta nu se va mai întâmpla şi probabil a fost cel mai dificil moment din viaţa mea”, a declarat starul în vârstă de 44 de ani.

După divorţ, familia s-a împărţit. Surorile lui, Zoe şi Sonia, au plecat în Anglia, să locuiască cu mama lor, în timp ce Hugh şi fraţii lui au rămas în Sydney, cu tatăl Chris. ”Dar singurul lucru pe care nu l-am resimţit şi ştiu că poate părea ciudat a fost că nu am avut niciodată impresia că mama nu m-a iubit. Am vorbit mult cu ea, de atunci. Ştiu că a luptat. După naşterea mea, a suferit o depresie postnatală şi a fost internată în spital. Apoi, adaugă la asta cinci copii şi faptul că a venit în Anglia şi nu avea prieteni, aici. Tatăl meu călătorea toată ziua”, a completat Hugh Jackman. În plus, starul din seria ”X-Men” a recunoscut că nu o face pe mama lui responsabilă pentru abandon. S-a împăcat cu ea şi o vizitează ori de câte ori timpul îi permite. ”Vine un moment când trebuie să încetezi să dai vina pe alţii pentru nefericirea ta. Nu poţi fi obsedat de ce ar fi putut fi viaţa ta”, a conchis actorul.