Hugh Jackman şi Jim Carrey s-au imitat reciproc prin... fotografii

Actorul australian Hugh Jackman şi starul hollywoodian Jim Carrey s-au imitat reciproc, săptămâna trecută, prin intermediul unor fotografii amuzante pe care le-au publicat pe reţeaua de socializare Instagram. Hugh Jackman a iniţiat această glumă, publicând marţi, pe contul său de pe platforma online Instagram, o fotografie care îl prezintă pe starul australian în timp ce încearcă să imite felul în care Jim Carrey rostea o replică celebră din filmul ”Masca”, ”Ssssmooooookin'!”. ”Jim Carrey, prietene, încerc să fac asta cât mai bine. În mod clar, ar trebui să rămân însă la replicile mele”, a scris Hugh Jackman în textul care însoţeşte acea imagine. Jim Carrey a reacţionat vineri, imitând, la rândul său, personajul Wolverine interpretat de Hugh Jackman, cu ajutorul unei fotografii în care actorul de comedie foloseşte diverse tacâmuri de bucătărie în locul celebrelor gheare ale acelui personaj cinematografic. ”Bună mişcare, Hugh Jackman! Acum, priveşte-mă cum fac praf cel mai mare rol al tău”, a scris starul hollywoodian în textul publicat în partea de jos a imaginii. În urma... interpretării lui Jim Carrey, Hugh Jackman s-a recunoscut învins şi a publicat pe Twitter următorul mesaj: ”Am fost învins clar de Jim Carrey! Bună treabă, amice!”.

Hugh Jackman, câştigător al unui premiu Tony pentru rolul din "The Boy From Oz", are reputaţia unui actor talentat, care a fost distribuit în multe filme de acţiune de succes. Născut la Sydney, Hugh Jackman a debutat ca actor într-un serial de televiziune australian, în 1994. În 2008, Hugh Jackman a fost desemnat de revista ”People” cel mai sexy bărbat în viaţă, iar, în 2009, a prezentat gala premiilor Oscar. Canadianul Jim Carrey a devenit cunoscut la începutul anilor '90 și a devenit primul actor care a primit un salariu de peste 20 de milioane de dolari, în 1996, graţie peliculei ”Tipu' de la cablu”. Starul canadian s-a remarcat şi în alte comedii cu mare succes de casă.