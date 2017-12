Hugh Jackman: ”Am avut patru cancere de piele în ultimele 18 luni”

Actorul australian Hugh Jackman, în vârstă de 46 de ani, a dezvăluit într-un interviu recent faptul că a suportat în ultimele 18 luni patru operaţii de extirpare a unor cancere de piele şi că va fi nevoit de acum înainte să meargă la controale medicale la fiecare trei luni, pentru tot restul vieţii sale. Jackman a fost diagnosticat prima dată cu carcinom bazocelular, la nivelul nasului, în anul 2013, informează dailymail.co.uk. Încercând să contribuie la creşterea gradului de conştientizare în rândul populaţiei generale în privinţa riscului de cancer de piele, o afecţiune frecvent întâlnită în ţara sa natală, starul australian a dezvăluit într-un interviu acordat unei reviste, astăzi, că este foarte probabil să suporte din nou astfel de operaţii şi în anii următori. Hugh Jackman spune că medicul lui personal a încercat să îl liniştească în legătură cu această "luptă de-o viaţă" cu cancerul: "Dacă asta este singura cruce pe care trebuie să o porţi în viaţă, atunci ar trebui să te consideri norocos". Starul australian a suportat prima intervenţie de extirpare a unor celule canceroase, în noiembrie 2013. El a mers la medic după ce un artist în machiaj a observat o mică pată sângerie ceva mai pronunţată pe nasul său, în timpul filmărilor de la pelicula "X-Men: Viitorul este trecut/ X Men: Days of Future Past". Actorul spune că soţia lui, Deborra-Lee Furness, cu care este căsătorit din 1996 şi cu care are doi copii - Oscar, în vârstă de 14 ani, şi Ava, în vârstă de nouă ani -, l-a încurajat şi a insistat ca el să fie consultat de un medic. "Deb mi-a spus să merg la medic, pentru a vedea ce se întâmplă cu acea pată de pe nasul meu. Băiete, câtă dreptate a avut! Aveam carcinom bazocelular. Vă rog, nu fiţi delăsători ca mine. Mergeţi periodic la control medical. Şi, neapărat, folosiţi cremă de protecţie solară", a scris actorul australian într-un mesaj publicat pe contul său de pe reţeaua Instagram. Apoi, Hugh Jackman a ajuns din nou la medic după ce i-a apărut pe faţă un fel de pistrui, care s-a dovedit a fi tot cancer. A treia intervenţie, cauzată tot de un grup de celule canceroase, a suportat-o după ce a descoperit o nouă pată sângerie în zona nasului. Hugh Jackman fusese la un control medical cu doar o săptămână înainte de apariţia celui de-al treilea cancer, iar medicii i-au spus atunci că era sănătos. Hugh Jackman spune că face eforturi pentru a-şi menţine o atitudine pozitivă în legătură cu starea sa de sănătate şi că merge cu regularitate la controale medicale. ”Carcinomul bazocelular este o formă de cancer de piele care poate fi tratată”, precizează Skin Cancer Foundation. Hugh Jackman, câştigător al unui premiu Tony pentru rolul din "The Boy From Oz", are reputaţia unui actor talentat, care a fost distribuit în filme de acţiune, precum "Cod de acces: Swordfish", franciza "X-Men" - pentru care a obţinut un premiu Saturn, în 2001 - şi "Van Helsing", şi romantice - "Australia" (2008). Actorul a mai putut fi văzut în filme precum "Prestigiul", "Fântâna", "Bomba zilei/ Scoop" şi în filmele din franciza "Wolverine". În 2008, Hugh Jackman a fost desemnat de revista People cel mai sexy bărbat în viaţă, iar, în 2009, a prezentat gala premiilor Oscar. Pentru interpretarea din "Mizerabilii" (2012), Jackman a fost nominalizat la premiile Oscar şi BAFTA şi recompensat cu un Glob de Aur pentru cel mai bun rol principal masculin.