Hugh Laurie are o stea la Hollywood

Simpaticul actor britanic Hugh Laurie, personajul principal din cunoscutul serial ”Dr. House”, este, mai nou, fericitul posesor al unei stele pe celebrul Walk of Fame, bulevardul stelelor de la Hollywood, informează B1tv. La ceremonia dezvelirii stelei care îi poartă numele, actorul a declarat că se simte foarte norocos și onorat de steaua care i-a fost acordată la Los Angeles. ”Am 57 de ani și am avut o viață extraordinar de norocoasă de la început până la sfârșit și aproape că mă aștept în fiecare zi să-mi cadă în cap un pian, pentru a pune în balans toate acestea. Sunt incredibil de norocos”, a mărturisit actorul, spre amuzamentul celor prezenți la ceremonie. De altfel, Hugh Laurie a făcut și niște poze... glumețe lângă steaua care îi poartă numele.

Hugh Laurie a devenit cunoscut de milioane de telespectatori americani pentru rolul principal pe care îl interpretează în serialul ”House”, care s-a difuzat din anul 2004 până în 2012. Actorul a jucat și în filme precum ”Tomorrowland”, ”Sense and Sensibility” sau ”The Man in the Iron”.Starul britanic a devenit, pentru o perioadă, cel mai bine plătit actor de televiziune din lume și a câștigat două premii Golden Globe, în 2006 și 2007, pentru rolul doctorului Gregory House. Înainte de a deveni faimos, Hugh Laurie și-a început cariera în actorie la un club de teatru din cadrul Universitații Cambridge, acolo unde a și studiat, alături de alte actrițe celebre, precum Emma Thompson sau Tilda Swinton.