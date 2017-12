Hugh Laurie renunţă temporar la actorie

Actorul britanic Hugh Laurie este cel mai bine plătit actor de televiziune peste Ocean cu circa 400.000 de dolari pe episod, după problemele cu care se confruntă Charlie Sheen. Însă, Hugh Laurie nu pare să se mulţumească cu acest statut şi chiar renunţă temporar la rolul doctorului Gregory House din popularul serial “House”, difuzat de postul de televiziune Fox. Acesta se va concentra pe lansarea carierei de muzician. Actorul britanic, în vârstă de 51 de ani, şi-a făcut debutul, zilele trecute, într-un spectacol la New Orleans, odată cu lansarea unui album de muzică blues. Alături de Hugh Laurie au cântat nume mari din lumea blues-ului, precum Allen Toussaint. De la concert nu a lipsit cel mai bun prieten al său, alături de care scrie scenarii, actorul şi regizorul britanic Stephen Fry.

Albumul intitulat ”Let Them Talk” include, în mare parte, cover-uri ale pieselor blues preferate de Hugh Laurie. Actorul l-a înregistrat în septembrie 2010, la studioul de producţie muzicală Ocean din Los Angeles, fiind un vis de-o viaţă devenit realitate. Hugh Laurie a considerat că locaţia perfectă pentru debutul său nu putea fi decât New Orleans, patria muzicii blues. Materialul discografic va ajunge în magazine din data de 9 mai, până atunci acesta fiind promovat la radio şi televiziuni. Primul extras de single este “You Don\'t Know My Mind”.

Hugh Laurie are o educaţie muzicală clasică. Cântă la mai multe instrumente, precum pian şi chitară şi, nu de puţine ori, în filmele sau serialele în care joacă a putut fi auzit şi cântând. Nu este primul actor care a decis să lanseze şi o carieră muzicală. Acesta se alătură lui Woody Allen, Bruce Willis, Kevin Coster, Ryan Gosling şi Scarlett Johansson, care au avut mai mult sau mai puţin succes ca muzicieni.