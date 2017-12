Hugh Laurie va lansa un album de blues

Hugh Laurie, starul din serialul de succes ”Dr. House”, a semnat primul său contract muzical din carieră, el urmând să lanseze un album de blues. Actorul britanic a semnat acest contract cu Warner Music Group, iar albumul său, pe care vor fi invitaţi mai mulţi muzicieni de renume, va fi inspirat de muzica tradiţională a cluburilor de blues din New Orleans. ”M-am îmbătat cu fericirea generată de această posibilitate care mi s-a oferit. Ştiu că lista actorilor care se impun şi în muzică este una foarte scurtă, însă vă promit că de această dată, nimeni nu va avea de suferit. Sunt deosebit de încântat să lucrez cu Joe Henry, care a produs unele dintre albumele pe care le consider cele mai bune din toate timpurile şi abia aştept să încep înregistrările”, a declarat Hugh Laurie. Serialul ”Dr. House”, care este apreciat în lumea întreagă, îl are ca personaj principal pe doctorul Gregory House. Mizantrop şi sarcastic, House şi echipa sa de medici încearcă să stabilească, în fiecare episod, diagnosticul în cazuri medicale foarte complicate.

Hugh Laurie s-a născut în Oxford, Marea Britanie, pe 11 iunie 1959. A studiat la Oxford şi Eton. A jucat în filme de lungmetraj precum ”Raţiune şi simţire” (1995), seria ”Stuart Little”, ”Maybe Baby” (2000), ”Street Kings” (2008), dar a devenit celebru pe plan mondial datorită rolului său din serialul ”Dr. House”, pentru care a trebuit să renunţe la accentul britanic. Pentru rolul din acest serial, Hugh Laurie a fost recompensat cu două premii Globul de Aur şi alte trei nominalizări la prestigioasele trofee, două premii ale Sindicatului Actorilor Americani, două premii ale Asociaţiei Criticilor de Televiziune şi a fost nominalizat de cinci ori la premiile Emmy.