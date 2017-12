Hugo Chavez nu are voie să vorbească trei zile

Puţini sînt cei care-i pot spune preşedintelui venezuelan să tacă. Unul dintre aceştia este medicul personal al liderului de la Caracas, care l-a sfătuit să nu mai vorbească timp de cel puţin trei zile, pentru a facilita tratarea unei dureri acute în gît. ”Sînt puţin afectat din cauza folosirii intense, permanente şi continue a acestui tun pe care îl am sub nas, iar medicul mi-a spus să nu mai vorbesc”, a declarat Hugo Chavez, în cadrul emisiunii televizate pe care o prezintă săptămînal. Preşedintele venezuelan, care obişnuieşte să ţină discursuri lungi chiar şi de cinci ore, a povestit că i-a răspuns doctorului că tăcerea nu poate fi un medicament bun pentru el. ”I-am spus: ascultă prietene, fă ce poţi să faci, dar cum crezi că am să reuşesc eu să ţin acest tratament? Trei zile fără să vorbesc? Am încercat, dar n-am rezistat nici măcar una singură”, a precizat acesta.

Carismaticul politician glumeşte frecvent pe seama stilului său locvace şi, uneori, încearcă să-şi scurteze discursurile. Fireşte, fără prea mult succes. Ultimele luni, în care au avut loc două curse electorale, şi-au spus însă cuvîntul, gîtul preşedintelui devenind inflamat în urma orelor de discursuri, în cadrul cărora obişnuieşte chiar să cînte sau să ridice vocea. În cadrul emisiunii sale, Hugo Chavez vorbeşte cel puţin cinci ore. În ianuarie, acesta a vorbit timp de şapte ore fără întrerupere, într-un discurs ţinut în faţa Congresului. Singurul care a mai avut curajul să-i spună să tacă a fost regele Spaniei, Juan Carlos, în celebrul incident diplomatic, la un summit organizat în 2007.