Humphrey Bogart se temea că era homosexual

O nouă autobiografie despre Humphrey Bogart, ce va fi publicată luna viitoare, scoate în evidenţă insecuritatea actorului cu privire la orientarea sa sexuală. Despre Humphrey Bogart se spune ar fi întreţinut raporturi sexuale cu peste 1.000 de femei, dar cea mai lăuntrică temere a sa ar fi fost că este homosexual. Din acest motiv s-a gândit de câteva ori să se sinucidă.

Pe marele ecran, Humphrey Bogart a interpretat întotdeauna roluri de bărbaţi puternici, cerebrali şi sofisticaţi, iar în viaţa personală era unul dintre cei mai renumiţi amanţi de la Hollywood. Dovedind o preferinţă evidentă pentru infidelitate, Humphrey Bogart a avut parte de trei mariaje nefericite, înainte de a-şi întâlni sufletul pereche, actriţa Lauren Bacall. Înainte de căsătoria lor din anul 1945, potrivit biografiei intitulate „Humphrey Bogart, the Making of a Legend” de Darwin Porter, actorul american ar fi întreţinut raporturi sexuale cu peste 1.000 de femei, pe această listă regăsindu-se actriţe celebre, precum Bette Davis, Jean Harlow, Marlene Dietrich sau Ingrid Bergman, colega sa din celebrul film „Casablanca”. Niciuna dintre aventurile sale nu l-a ajutat prea mult. În timpul celui de-al doilea său mariaj cu actriţa americană Mary Philips, Humphrey Bogart se temea că a devenit impotent şi şi-a pus sub semnul întrebării propria sexualitate şi chiar s-a gândit de câteva ori la sinucidere. Darwin Porter, autorul biografiei, un jurnalist care a lucrat la Hollywood în anii 1960, afirmă că Mary Philips a insistat pentru a avea o căsătorie deschisă, păstrând legătura cu foştii ei amanţi şi şi-a petrecut noaptea dinaintea căsătoriei cu Humphrey Bogart din 1928 cu unul dintre prietenii actorului.

Humphrey Bogart s-a căsătorit pentru prima oară cu actriţa Helen Menken în anul 1926, însă mariajul lor a durat doar un an. Căsătoria cu Mary Philips s-a încheiat în 1937. Un an mai târziu, actorul s-a căsătorit pentru a treia oară, de această dată cu Mayo Methot, despre care presa americană a scris la un moment dat că l-ar fi înjunghiat pe Bogart cu un cuţit de bucătărie. Cuplul era cunoscut la Hollywood sub denumirea Battling Bogarts pe durata celor şapte ani de căsnicie. Humphrey Bogart şi-a descoperit iubirea vieţii, aşa cum a afirmat presa americană, în persoana actriţei Lauren Bacall, pe care a cunoscut-o cu ocazia filmării lungmetrajului „To Have and Have Not / A avea sau a nu avea”, în 1944. Lauren Bacall a devenit cea de-a patra soţie a lui Bogart, căsătoria lor fiind celebrată în 1945. Deşi se spune că cei doi actori au avut o relaţie fericită, Humphrey Bogart a avut pe parcursul acestui mariaj o aventură de lungă durată cu coafeza lui, Verita Peterson. Humphrey Bogart a murit în 1957 la vârsta de 57 de ani, din cauza unui cancer.