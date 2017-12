Hypermarketul Cora City Park, modernizat cu două milioane euro

09:39:34 / 15 Septembrie 2016

calitate servicii

In tot centrul comercial este foarte cald si aer inchis. Preturile la Cora sunt in general, mai mari decat la Auchan sau Carrefour. S-a intamplat sa vad anunturi de promotie false sau neclare in mod intentionat. De exemplu, acum vreo saptamana, era un anunt mare care promitea 25% reducere la toata gama de vopsele de par. Am cumparat o vopsea de par dar la casa nu mi-a dat nici un bon de reducere. M-am dus la serviciul clienti unde au dat din colt in colt si in final, mi-au dat banii inapoi dar am pierdut timp. A doua oara nu mai acord incredere promotiilor de la Cora.