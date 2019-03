Hyper-mașinăria de retail continuă invazia cartierelor

Suprafaţa de spaţii comerciale livrate în România, în 2018, a ajuns la 115.000 mp, cu 28% mai mult faţă de anul anterior, majoritatea fiind situate în parcuri comerciale de dimensiuni mici şi medii, relevă datele publicate, luni, de consultanții imobiliari de la CBRE. Anul trecut s-au înregistrat cu 30% mai multe vânzări prin intermediul canalelor online, faţă de 2017, dar România este în continuare mult în urma pieţelor vestice, din acest punct de vedere. Din stocul total de spaţii comerciale moderne, 32% sunt situate în Capitală, iar 68% se găsesc în restul ţării. Centrele comerciale au o pondere de 58% din totalul spaţiilor, rămânând formatul de retail preferat de dezvoltatori. „Un alt trend observat în 2018 este concentrarea interesului investitorilor către oraşe regionale mai mici, de rang secundar sau chiar terţiar, cum sunt Satu Mare, Baia Mare, Roman sau Bistriţa. Cele mai mari trei proiecte de spaţii comerciale din 2018 au fost construite în a doua jumătate a anului şi totalizează o suprafaţă închiriabilă de 71.000 mp, după cum urmează: centrul comercial Shopping City Satu Mare se întinde pe circa 29.000 mp - dezvoltat de NEPI Rockcastle, parcul de retail Value Center din Baia Mare ocupă 22.500 mp - dezvoltat de Prime Kapital, parcul de retail Value Center din Roman are o suprafaţă închiriabilă de 19.500 mp - dezvoltat de Prime Kapital“, se arată în comunicatul CBRE. Tendinţa principală a fost de dezvoltare de proiecte mici, majoritatea celor livrate în 2018 având dimensiuni cuprinse între 1.500 şi 9.000 mp. De asemenea, printre direcţiile majore se află şi deschidere a de micro centre în interiorul oraşelor, operate de reţelele de hypermaketuri. Astfel, în a doua jumătate din 2018, Auchan a ajuns la 19 unităţi marca MyAuchan, iar acest curent va fi probabil urmat, în 2019, şi de alte lanţuri de magazine mari. În ceea ce priveşte gradul de acoperire, calculat pentru oraşele cu peste 300.000 locuitori, clasamentul este condus de Constanţa, cu 582 mp spaţii comerciale la mia de locuitori; urmează Bucureşti (545 mp/1.000 locuitori), Cluj-Napoca (488 mp/1.000 locuitori), Timişoara (461 mp/1.000 locuitori) şi Iaşi (420 mp/1.000 locuitori). Pentru 2019 este preconizată finalizarea a aproximativ 270.000 mp de spaţii comerciale, dintre care 11% se vor afla în Bucureşti, iar 70% vor fi situaţi în centre comerciale. Datele citate mai arată că, în 2018, chiria prime (referinţa pentru 100 mp în proiecte de clasă A, amplasate în cele mai bune zone) pentru centrele comerciale a fost de 80 euro/mp, iar în cazul parcurilor comerciale a oscilat între 8 şi 15 euro/mp. De asemenea, chiria prime în cazul unităţilor de retail stradale a fost, în medie, de 55 euro/mp.