Hyundai Motorsport a încheiat Raliul Monte-Carlo în top cinci

* Hyundai Motorsport a câștigat șase probe speciale, șapte puncte Power Stage și a avut un echipaj în top cinci la Raliul Monte-Carlo

* Thierry Neuville a încheiat pe locul al cincilea și a fost cel mai bine clasat pilot pe un Hyundai i20 Coupe WRC

* Andreas Mikkelsen a câștigat trei puncte înPower Stage, dupăun sfârșit de săptămânăîncare a fost implicat și în lupta pentru un loc pe podium.

Hyundai Motorsport a încheiat Raliul Monte-Carlo cu un echipaj în top cinci și cu un parcurs bun în ultima zi a competiției, atunci când piloții au ajuns și pe legendara probăspecialăCol de Turini.

Cu Dani Sordo ieșit din cursa după abandonul de sâmbătă, cauzat de condițiile meteo, Hyundai Shell Mobis World Rally Team a luat startul în ultima zi cu doua echipaje.

Neuville a fost cel mai rapid pe specialele 5 si 6, iar pe Power Stage a încheiat al doilea, obținând astfel alte patru puncte importante în clasamentul general. În ultima zi, belgianul a urcat de pe locul al șaptelea pânăpe al cincilea, dupăo lupta strânsăcu Kris Meeke și Elfyn Evans. Mikkelsen a luat startul conform regulamentului Rally 2, obiectivul său fiind de a acumula puncte în Power Stage, probăpe care a încheiat-o cu cel de-al treilea timp.

“Făratoate aceste dificultăți cu siguranțăne-am fi luptat pentru un loc pe podium, dar niciodata nu ai cum să prevezi ce se întamplăla Monte-Carlo. Echipa noastrăa avut o evolutie excelenta și abia aștept săluăm startul în Suedia”, a declarat Thierry Neuville.

“Raliul nostru s-a terminat pe PS3 cu probleme la alternator. Ne-am folosit de celelalte probe pentru a aduna cât mai multa experiențăși singura șansăera un rezultat bun în Power Stage. În ultima zi am fost prudenți și am atacat doar pe ultima probă. Am fost mulțumiți de ritmul avut și măbucur căam reușit să-mi îmbunătațesc permanent timpii pe asfalt”, a menționat Andreas Mikkelsen.

“Am obtinut rezultate foarte bune pe unele probe speciale, iar Thierry si Andreas au demonstrat pana la final potentialul masinii noastre. Este un sezon lung, dar stim de anul trecut cat de mult ne pot trage inapoi oportunitatile ratate. Avem adversari foarte puternici anul acesta si trebuie sa ne pregatim mult mai bine pentru etapa din Suedia”, a adaugat Michel Nandan, directorul echipei.

Etapa a doua a sezonului din Campionatul Mondial de Raliuri FIA (WRC) este programatăîn Suedia in perioada 15 - 18 februarie. Hyundai Motorsport a incheiat de doua ori pe podium în aceastăetapăcu Thierry Neuville in 2015 și Hayden Paddon in 2016. Anul acesta echipa va lua startul cu trei echipaje, Paddon concurând aici alături de Neuville și Mikkelsen.

Clasament Raliul Monte-Carlo 2018

1 S. Ogier J. Ingrassia Ford Fiesta WRC +4:18:55.5

2 O. Tänak M. Järveoja Toyota Yaris WRC +58.3

3 J. M. Latvala M. Anttila Toyota Yaris WRC +1:52.0

4 K. Meeke P. Nagle Citroën C3 WRC +4:43.1

5 T. Neuville N. Gilsoul Hyundai i20 Coupe WRC+4:53.8

6 E. EvansD. Barritt Ford Fiesta WRC +4:54.8

7 E. Lappi J. Ferm Toyota Yaris WRC +4:57.5

8 B. Bouffier X. Panseri Ford Fiesta WRC +7:39.5

9 C. Breen S. Martin Citroën C3 WRC +9:06.7

Clasament general piloti – Campionatul Mondial de Raliuri FIA 2018 (dupa Raliul Monte-Carlo)

1 S. Ogier26 puncte

2 O. Tanak 18 p

3 J.M Latvala 17 p

4 K. Meeke 17 p

5 T. Neuville 14 p

6 E. Evans 8 p

7 E. Lappi 6 p

8 B. Bouffier 4 p

9 A. Mikkelsen 3 p

10 C. Breen 2 p

11 J. Kopecky 1 p

Clasament general constructori – Campionatul Mondial de Raliuri FIA 2018 (dupa Raliul Monte-Carlo)

1 M-Sport Ford World Rally Team 33 puncte

2 Toyota Gazoo Racing World Rally Team 33 p

3 Citroën Total Abu Dhabi World Rally Team 18 p

4 Hyundai Shell Mobis World Rally Team 14 p

Exclusiv Auto – dealer și service autorizat Hyundai în Constanța, str Intrarea Mangaliei nr 78A, Constanța,

Tel: 0241.54.54.77 | Email:office@exclusivauto.ro,www.exclusivauto.ro