I AM FILMMIC – „Ieri… Azi… Mâine… Mereu“

FILMMIC şi-a continuat misiunea de a promova diversitatea ideilor şi viziunilor tinerilor de astăzi prin intermediul liceenilor pasionaţi de film şi, de anul acesta, şi de fotografie, o “secţiune experiment”, foarte bine primită de adolescenţi. Cu o popularitate în creştere, FILMMIC i-a provocat pe adolescenţi să arate, în ediţia din acest an, că putem vorbi despre “Ieri… Azi… Mâine… Mereu”. Sub atenta coordonare a echipei de proiect (prof. Constantin Caracoti – director, prof. Dorina Chivu – director adjunct, prof. Creţu Angelica – bibliotecar, prof.dr. Staicu Oana, prof. Bulac Mariana) şi cu directa implicare a elevilor Liceului Teoretic „Traian” ca voluntari în proiect, FILMMIC a evoluat de la an la an.

Tema din 2018 - “Ieri… Azi… Mâine… Mereu” (I AM) – este o punte între trecut, present şi viitor, este o temă realistă, dar care oferă libertatea de a crea. Tinerii realizează că au forţa de a schimba lucrurile şi că schimbarea ţine de fiecare dintre ei, de cum au fost ieri, cum sunt astăzi şi de cum ar putea deveni mâine.

Vineri, 11 mai 2018, începând cu ora 10.00, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Constanţa vor fi premiate cele mai bune creaţii, filme şi fotografii. Gala de premiere va fi urmată de un workshop, care se va desfăşura la Social Teenage Club, începând cu ora 13.00, unde membrii juriului se vor întâlni cu finaliştii.

Jurizarea filmelor a fost făcută de către profesionişti din industria cinematografică şi din educaţie: criticul de film Irina Margareta Nistor - preşedinte de onoare al juriului, regizorul Toma Enache – preşedinte al juriului, Bogdan Farcaş – actor, prof. Marinela Natalia Mrejeru – inspector şcolar pentru acitivităţi extraşcolare – ISJ Constanţa, prof. Anamaria Burada – metodist Casa Corpului Didactic Constanţa, prof. Florian Stoica – inspector şcolar ARTE, Marian Adochiţei – actor, fotograf şi Alexandru Niţu – student UNATC “I.L. Caragiale” Bucureşti, Facultatea de Film, Secţia imagine de film şi TV.