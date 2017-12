Un nou festival muzical, intitulat „I Am The Rocker", se va desfăşura, pe 4 şi 5 iulie, la complexul Romexpo din Bucureşti, unde vor concerta trupele Dream Theater şi Myrath, alături de alţi artişti care vor fi anunţaţi în curând, după cum au anunțat organizatorii Phoenix Entertainment.

Primele nume ale ediţiei-pilot a festivalului „I Am The Rocker” sunt formațiile străine Dream Theater şi Myrath. În zilele următoare vor fi anuntaţi şi alţi artişti din line-up şi vor fi prezentate activităţile alternative organizate la acest festival. „I Am The Rocker” doreşte să includă cât mai multe premiere pentru publicul din România, astfel că va fi primul festival din ţară în care apa plată va fi gratuită. Biletele sunt disponibile exclusiv în regim de abonament, la preţul promoţional de 195 de lei, până pe 28 februarie sau până la epuizarea primelor 1.000 de bucăţi. După finalizarea acestora, biletele vor costa 220 de lei, iar în zilele evenimentului - 250 de lei. Biletele pot fi achiziţionate din reţeaua Eventim.ro și din magazinele Germanos, Orange, Vodafone, Domo, librăriile Humanitas şi Cărtureşti.