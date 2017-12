„I love the F word”: weekend fashion inedit la Constanţa (II)

Kmy’s Salon din Mamaia a găzduit, între 5 şi 6 martie, „I love the F word- Fashion Sale”, o expoziţie de modă cu vânzare, în exclusivitate pentru femei, în cadrul căreia şi-au prezentat creaţiile 12 designeri din Constanţa, Bucureşti şi Iaşi. Evenimentul - organizat de Liana Ursache şi Alexandru Popescu, de la Sharingad Creative Boutique - constituie un concept inedit în România, urmărind să promoveze tinerii creatori de modă. Pentru că momentul a reprezentat o ocazie excelentă de socializare pentru cei prezenţi, am vrut să obţinem de la talentaţii expozanţi câteva sugestii în materie de modă, pentru cititoarele noastre.

În 2011, perlele rămân la gâtul femeilor. Numeroase participante la fashion-branch au admirat bijuteriile ce purtau etichete „J\'ai Bijoux”, realizate de designerul Anca Roxana Coroiu. A absolvit un liceu de informatică, apoi Dreptul, iar de modă o leagă stilul pe care şi l-a format până la vârsta sa, 26 ani. „Iniţial făceam accesorii pentru mine, dar a devenit profitabil pentru că am avut prieteni cărora le-a plăcut ce fac şi m-au susţinut. Depinde cărei categorii te adresezi şi ce anturaj ai. Sunt multe fete talentate care nu se pot promova, nu au prieteni care să le cumpere produsele. Cea mai bună reclamă este clientul, nu televizorul”, ne-a declarat artista. „Colierele hand-made sunt în trend de anul trecut, sunt valoroase pentru că sunt unice. Cu ajutorul accesoriilor adecvate putem pune în valoare sau schimba o vestimentaţie. A revenit moda perlelor, a catifelei, a colierelor cu lanţuri, a broşelor. Se poartă perlele negre, ivoar, crem sau gri, iar în perioada primăvară-vară se preferă şi cele ciclam, portocalii, roz, verzi, albastre sau electric-bleu. Trebuie să se îmbine cu personalitatea celei ce le poartă”, a adăugat Anca Roxana Coroiu. Referitor la „cantitatea bijuteriilor” purtate, designerul a precizat: „se raportează la context. Pentru o ţinută de weekend, la un jeans tricou şi nişte balerini, la non-culori se potriveşte un colier colorat. La o ţinută de seară, rochie simplă, personal nu le consider de bonton pe cele foarte scurte, se potriveşte un colier cu perle sau un ceas, un plic - exclus geanta care este de zi - şi un pantof nu foarte înalt. Pentru o ţinută office: la cămăşi merg foarte bine colierele accesorizate cu broşele camee, o fustă neagră simplă, până sub genunchi cu o cămaşă albă, un pantof cu toc - doamnele poartă ciorap oricând - şi e suficient. La un colier foarte voluminos nu se mai pun cercei, decât gen bobiţă, foarte mici şi un ceas. Cerceii lungi nu se potrivesc niciodată cu un colier. E bine să se păstreze raportul: niciodată toate, niciodată un cercel lung cu un colier încărcat, cercel lung fără niciun colier, ceas, doar cu un inel. În principiu, colierele mai lungi pot fi purtate de femeile mai minione, iar cele scurte, la baza gâtului, li se potrivesc celor mai înalte”.

Se poartă materialele „fluide”. O prezenţă remarcată prin calitatea exponatelor a fost şi constănţeanca Cristina David. La fel ca majoritatea artiştilor prezenţi, pasiunea a devenit afacere. „Folosesc ideile mele, dar sunt ajutată de croitorese cu experienţă care le materializează. Ca să deschizi un atelier trebuie să ştii ce clientelă ai. Am avut noroc cu o prietenă care m-a îndrumat ce maşini să-mi iau. Am pornit firma cu un atelier cu o maşină de cusut industrială, o maşină de surfilat, un fier de călcat profesional şi mai ales... multe idei”, ne-a mărturisit ea. A precizat că ţine mereu cont de tendinţele de actualitate în vestimentaţie: „sunt în trend materialele fluide, gen voal, dublu sau triplu-voal, pliurile transparente ce cad lejer. Se poartă galben, portocaliu, dar şi negru sau alb. Pentru ţinuta de seară, se poate opta pentru rochii care ne arată linia corpului, cambrate, cu volume la umeri sau în partea de jos a fustei”. Ca soluţie universală în alegerea vestimentaţiei, Cristina David aminteşte expresia „Less is more”: mai bine se iese cu o piesă de la boutique, pe care să ştii cum să o porţi, decât cu una cu logo-uri ostentative, dar care este ridicolă în societate.