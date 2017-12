I-a căzut geamul în cap şi îl şi plăteşte!

Un sejur la mare se putea termina tragic pentru un turist din Galaţi care a avut parte de un eveniment mai puţin plăcut pe litoralul românesc. Bărbatul se numeşte Octavian Mureşan, are 40 de ani şi a fost cazat la Hotelul Lotus, din staţiunea Mamaia. Turistul venise la mare împreună cu băiatul său din cursul zilei de joi şi trebuia să stea o săptămână, însă ieri după-amiază a hotărât să îşi încheie sejurul şi să plece spre casă. Bărbatul a declarat că sâmbătă seară, în jurul orei 22.30, în timp ce se afla în holul hotelului, pe o canapea, din senin, un geam i-a căzut în cap. „Stăteam pe canapea la etajul I, aveam treabă la calculator, iar lângă mine se afla copilul meu. La un moment dat, băiatul s-a ridicat şi a plecat să cumpere suc, acesta a fost norocul lui, când mi-a căzut geamul din spatele meu în cap. A căzut cu tot cu cadru şi m-am lovit la cap, pe spate, eram plin de cioburi şi de sânge. Am fost transportat la spital de către un echipaj SMURD, însă am refuzat internarea, deoarece nu avem cu cine să îmi las copilul. Mă bucur totuşi că a căzut în capul meu şi nu al copilului. Putea să îl omoare”, a povestit turistul. Mai mult decât atât, bărbatul susţine că cei de la hotel nu şi-au cerut nici măcar scuze pentru cele întâmplate, iar explicaţia dată de către conducere a fost „Probabil a deschis cineva geamul, sau chiar dumneavoastră”... Octavian Mureşan susţine că din ziua incidentului, atât angajaţii, cât şi conducerea hotelului nu l-au mai băgat în seamă. „De la hotel nu mi-au spus nimic, nici măcar nu mi-au mai dat bună ziua de când s-a întâmplat incidentul. Până sâmbătă toate au fost bune şi frumoase, iar de atunci s-au comportat de parcă eu le-aş fi făcut lor ceva. Mai mult, duminică, în jurul orei 11.00, a venit femeia de serviciu la mine şi mi-a spus: „a zis şefa să-ţi dau o friptură”. N-am înţeles ce a vrut să zică, dar eu am luat-o ca atare şi i-am spus că nu vreau. Chiar nu recomand niciunui om să vină să se cazeze în acest hotel. Eu am făcut o plângere penală pe numele societăţii hotelului, pentru că nu mi se pare normal ce se întâmplă. Iar eu sunt cel care va plăti şi geamul, pentru că m-am oferit, iar conducerea hotelului nu a refuzat acest lucru”, a mai precizat turistul. Conducerea hotelului Lotus nu a dorit să ofere niciun punct de vedere în legătură cu incidentul.