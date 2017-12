I-a căzut maşina în lac

Un angajat al Poliţiei de Frontieră din Constanţa a avut, ieri, parte de o zi mai puţin plăcută. Asta nu pentru că ar fi fost păcălit de prietenii lui de 1 aprilie, ci pentru că maşina sa a căzut în Lacul Tăbăcărie, din Constanţa. Ziua însorită l-a scos din casă pe poliţistul de frontieră care, aflat în concediu, s-a dus să se plimbe în Parcul Tăbăcărie. Tânărul şi-a parcat maşina, un Volkswagen, la intrarea în parc, în faţa Centrului de Salvamari şi Scafandri pentru Economia României şi a plecat la plimbare. Nu a apucat să ajungă prea departe pentru că a aflat de la trecători că maşina lui a căzut în apă. Dacă iniţial a crezut că este o glumă proastă, când a ajuns la maşină a constatat că este purul adevăr. Acesta nu-şi poate explica cum a ajuns Volkswagen-ul în lac. „Am ieşit la o plimbare. Am tras frâna de mână şi am coborât. Probabil că nu am tras-o destul de bine sau nu a ţinut. Poate a avut o defecţiune, habar n-am! O să mă uit după ce scot maşina din lac”, a declarat poliţistul. Ghinioanele au continuat pentru poliţist. El a fost nevoit să scoată bani din buzunar pentru a-şi recupera maşina din apă. (A.R.)