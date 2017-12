Ia mai du-te-n... Prima Casă!

Odată pornit, trenulețul comunisto-tehnocrat nu se mai oprește. Subvenția de stat Prima Casă va fi suplimentată din nou, în septembrie, iar în octombrie va fi gata o strategie pentru încă CINCI ani, a declarat miercuri ministrul Finanțelor Publice, Anca Dragu. Adică am avut 1,6 miliarde lei, plus o alocare suplimentară de 500 milioane lei, și-acum mai vine o tranșă, pentru că un segment al creditării imobiliare susținut 90%+ de stat e OK, nu-i riscant absolut deloc (sarcasm - n.r.). Lecția din 2008 n-a fost învățată de „specialiștii“ noștri din Guvern, care insistă să sprijine cele câteva bănci „sistemice“ și „importante“. Cât despre strategia în cauză, autoritățile consideră că plafonul curent de garantare din Prima Casă, de 60.000 - 70.000 euro, nu-i eficient în filtrarea și orientarea subvenției către persoanele care au cu adevărat nevoie de asistență financiară de la stat. În esență, tehnocrații ar vrea ca cei care iau credite imobiliare pentru 25 - 30 de ani să fie cu adevărat săraci? Și nu se aprinde pe nicăieri nicio luminiță de avertizare...