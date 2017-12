Ia mașină electrică, neamule! Prize n-avem, te descurci...

Guvernul are 840 milioane lei pentru Fondul de Mediu, bani cu dedicație pentru programele Rabla, Rabla Plus și Casa Verde. Planul ambițios este de a finanța cu până la 45.000 lei achiziția unei mașini 100% electrice. În total, ar fi bani pentru 1.000 astfel de vehicule, deci 45 milioane lei. Prima se înjumătățește pentru hibride și variază între 6.500 și 8.000 lei pentru mașinile normale (în funcție de emisii). Problema e că în România nu există prea multe stații de încărcare a vehiculelor electrice... E un proiect, dar în fază incipientă, teoretică. Să stimulezi achiziția unor astfel de mașini, fără infrastructura necesară, e ca și cum ai băga programul Rabla în deștertul Gobi, unde nu-s nici străzi, nici benzinării...

În 2017, din Fondul de Mediu vor fi finanțate 11 măsuri, cu 840 milioane lei, dintre care cele mai importante sunt Rabla, Rabla Plus și Casa Verde. „La Rabla Plus vrem să achiziționăm și să punem la dispoziție fonduri pentru 1.000 de mașini 100% electrice, prima din acest an fiind dublată la 10.000 euro/beneficiar“, a declarat, la începutul ședinței de Guvern de miercuri, vicepremierul Daniel Constantin. Altfel spus, statul are planuri mari, deși se plânge non-stop că n-are bani și că viața e grea și, la naiba, ANAF, mai colectează și tu o taxă, două, că tre' să dăm bine! Oricum, planurile par că se schimbă de la o discuție la alta. În primă fază, alocația din Rabla creștea de la 6.500 la 8.000 lei/beneficiar, potrivit aceluiași Constantin. Nu, s-a schimbat modificarea, în sensul că nu se mai schimbă nimic. Prima rămâne 6.500 lei pentru cei care-și iau o mașină standard și urcă la 8.000 lei doar dacă autovehiculul nou are emisii de maximum 98 g CO2/kilometru. Dar stai, că avem și Rabla Plus! Cine-și ia mașină 100% electrică primește 10.000 euro, iar cine alege un hibrid, cu emisii de până la 50 g CO2/kilometru, ia 20.000 lei. Conform proiectului de lege, românii care-și trag hibrid cu propulsie normală mai pot primi un bonus de 2.500 lei, pe lângă prima standard de 6.500 lei plus 1.500 lei ca să fie 8.000 lei. Se cumulează suma asta cu prima de 20.000 lei, dacă hibridul merge băgat în priză? Sau nu? Nu se știe, căci legea e scrisă, în dulcele stil românesc, cu picioarele. Problema e alta. Să fie lipsa mașinilor electrice problema arzătoare a momentului? Abia dacă avem câteva sute de kilometri de autostradă. În rest, infrastructura e praf, spre praf și pulbere. Anual, înmatriculările de vehicule electrice noi cresc, dar mai e mult până la pragul de... 300 de unități (asta într-o piață uriașă, cu multe zerouri). De ce? Păi, pe lângă faptul că o mașină electrică e scumpă (iar cine-și ia un Tesla Roadster chiar nu stă în cei 10.000 euro de la stat, dacă e să fim sinceri), din România lipsește infrastructura necesară. Stații de încărcare la priză? N-avem decât prin unele orașe mari. Dar dacă vrei să circuli ÎNTRE orașe? Potrivit vicepremierului Constantin, se lucrează și la un proiect prin care să fie înființate câteva sute de stații de gen. Dar hai să aruncăm niște bani înainte? Pentru că d-aia. Vorba băieților de la 4Tuning, „să încurajezi cumpărarea de mașini electrice fără să ai stații de încărcare e ca și cum ai vinde mașini într-o țară în care nu există nicio benzinărie...“. Parcă și vezi cum dispar banii ăștia la prima rectificare, pe motiv de neutilizare...