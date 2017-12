I-a retezat picioarele!

O femeie în vârstă de 52 de ani a suferit răni grave ieri după-amiază, după ce a fost implicată într-un accident rutier care a avut loc la intrarea în localitatea constănţeană Tuzla, în jurul orelor 17.00. Potrivit anchetatorilor, L.M, de 19 ani, aflat la volanul unui autoturism marca BMW, cu numărul de înmatriculare BH 3200 BC, se deplasa pe Drumul Naţional 39 (Constanţa - Mangalia), dinspre Mangalia către Eforie. Ajuns la intrarea în localitatea Tuzla, spun poliţiştii, tânărul a pierdut controlul maşinii, care a părăsit carosabilul. În secunda următoare, BMW-ul a lovit în plin un autoturism marca Infiniti, înmatriculat B 21 WDP, care era parcat în afara şoselei, lângă o benzinărie. O femeie în vârstă de 52 de ani, ce se afla lângă maşina staţionată a fost pur şi simplu strivită între cele două autovehicule. Victima îşi aşeza bagajele în portbagajul maşinii în momentul în care a fost izbită de BMW-ul scăpat de sub control. În urma teribilului impact, picioarele acesteia au fost retezate. Ea a fost transportată cu ambulanţa la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, unde a rămas internată în stare gravă. Şoferul BMW-ului spune că nu-şi poate explica ce s-a întâmplat: “Maşina mea a virat singură la dreapta. Am încercat să pun frână, dar nu a funcţionat”, a declarat tânărul. Prietena femeii rănite a vorbit despre scena de groază la care a asistat: „A venit cu mare viteză, am crezut că sare peste noi şi a lovit-o în plin!” Oamenii legii l-au testat pe tânăr cu aparatul Drager, dar rezultatul a fost negativ. El este cercetat acum de poliţiştii de la Rutieră pentru comiterea infracţiunii de vătămare corporală din culpă.