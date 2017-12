iAct - Ce facem după vânzarea unui autovehicul?

Probabil că nu sunt puţini românii care au ajuns să fie chemaţi să dea cu subsemnatul după ce o maşină, pe care au vândut-o cu multă vreme în urmă, a fost implicată într-un accident rutier. Acest lucru se întâmplă cel mai adesea în cazurile în care cel care înstrăinează autovehiculul nu are grijă să-şi încheie toate socotelile cu noul proprietar. Se întâmplă ca mulţi dintre noi să nu-şi mai amintească imediat despre autovehiculul cu pricina, pentru că maşina este demult „îngropată“ în memorie. Însă, după ce ne dumirim despre ce maşină este vorba, încep întrebările logice: de ce mă întrebaţi pe mine, ce treabă mai am eu cu autovehiculul ăsta şi de ce trebuie să mai vin la Poliţie din moment ce eu nu mai am maşina aia de X ani? Şi pentru că sunt mulţi cei care au ajuns să-şi pună întrebările astea, vă vom explica ce trebuie să faceţi pentru a evita astfel de cazuri. După încheierea contractului de vânzare-cumpărare, adică după ce aţi scăpat de maşină, trebuie neapărat să mergeţi la Serviciul Public de Impozite şi Taxe, să prezentaţi dovada înstrăinării pentru ca maşina să fie ştearsă de pe numele vostru. Scopul? Să nu mai plătiţi pe viitor impozit pentru un bun pe care nu-l mai deţineţi. De asemenea, la vânzare trebuie să completaţi în talonul maşinii (pe verso), la rubrica „Înstrăinat către (numele noului proprietar)“, datele acestuia şi date din documentul prin care a fost înstrăinată. Cu acel talon, noul proprietar poate circula încă 30 de zile, după care are obligaţia de a schimba documentul. În cazul în care cumpărătorul nu preschimbă documentul, vânzătorul poate atenţiona Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor (SPCRECIV) că autovehiculul a fost înstrăinat anexând o copie a documentului de vânzare. Celui în cauză îi va fi reţinut permisul de conducere, la un moment dat, când va fi oprit de poliţişti şi va plăti pentru neglijenţa de care a dat dovadă.