iAct - Cum scăpăm de o locuinţă

Odată ce am decis să vindem o locuinţă, ar trebui să ne asigurăm că scăpăm de tot de orice înseamnă ea şi s-o radiem de peste tot. Este de la sine înţeles că de amintirile pe care le avem în vechea noastră casă nu vom scăpa niciodată, indiferent că ele sunt frumoase sau urâte. Bine... ca să ajungi să vinzi o locuinţă trebuie ca mai întâi să o deţii şi, eventual, să te asiguri că ai unde să locuieşti după ce vinzi casa. Asta dacă nu cumva eşti fericitul posesor al mai multor locuinţe. Ori poate îţi doreşti să scapi de „povara“ deţinerii unei case şi vrei să-ţi petreci restul vieţii călătorind prin lume. Ce frumos ar fi... Dar să lăsăm visele şi să ne întoarcem în cotidian. După ce am întocmit toate procedurile notariale, ne-am luat catrafusele din cuibul nostru şi i-am înmânat noului proprietar cheile locuinţei, mai avem ceva de făcut. Asta, până să ne bucurăm de banii primiţi în schimbul casei. Trebuie să trecem pe la Serviciul Public de Impozite şi Taxe (SPIT), să-i anunţăm pe angajaţii instituţiei că acel imobil nu se mai află în proprietatea noastră. Nu de alta, dar e posibil ca pentru aceeaşi clădire să se plătească impozit de către două persoane diferite - adică de noi, vechii proprietari, şi de cei care au achiziţionat locuinţa. La SPIT nu mergem cu mâinile în buzunar, ci trebuie să mai luăm cu noi câteva acte. Când ajungem la ghişeu, cerem formularele tipizate „Declaraţie pentru scoaterea din evidenţă a bunurilor imobile - persoane fizice“ şi „Declaraţie specială de impunere privind stabilirea impozitului pe clădiri majorat, în cazul persoanelor fizice deţinătoare a mai multor clădiri” - în situaţia în care, în urma înstrăinării, rămânem cu mai multe clădiri în proprietate. Le completăm şi, alături de ele, înmânăm funcţionarului de la ghişeu actul de înstrăinare a imobilului şi cărţile de identitate ale proprietarilor în original şi copie, pentru ca el să radieze locuinţa de pe numele nostru. Nu e nevoie de bani, însă e musai ca declaraţia să fie dată în maxim 30 de zile de la data emiterii procesului-verbal de recepţie finală.