Iadul apelor s-a dezlănțuit în Oltenia și Muntenia

10:17:20 / 30 Iulie 2014

JURNALISTE!?

Cand vad asa-zisele jurnaliste de la realitatea sau romaniatv care pun tot felul de intrebari de o stupizenie nemaivazuta iti vine sa le trimiti sa dea namolul din localitatile inundate.Ce-ati fi facut voi fetele lui tata daca erati in niste functii de executie?Nimic.Pentru ca acesta e si motivul pentru care ati ajuns aici,la "vrajeala".De acolo din studioul de televiziune e usor sa vorbesti si sa pui intrebari tampite.De ce nu faceti voi o investigatie jurnalistica serioasa sa aflati cine a taiat padurile,unde a ajuns lemnul romanesc ca materie prima ,in loc sa-l prelucram noi,cine sunt adevaratii beneficiari ai despaduririi muntilor si dealurilor Romaniei.Unde in lumea asta ati vazut pe cineva care sa se puna cu stihiile naturii?Americanii,japonezii,chinezii,nemtii,englezii,rusii ce fac?Se apuca de treaba.Voi nu faceti altceva decat sa cautati senzationalul,acarul paun si traiti numai cu stirile date de politie,procuratura,justitie,dati telefoane si le mai adaugati o virgula pe ici,pe colo.De ce nu vorbiti de o campanie de ajutorarea victimelor,a celor care si-au pierdut casele?Nu va indreptati atentia decat spre statul roman dar nu si spre miliardarii de carton pe care ii are Romania ,multi neevidentiati nicaieri,nici macar la ANAF.Chiar si printre cei din massmedia.Daca cei 300 de miliardari ,milionari,cunoscuti,ai Romaniei ar dona cate 100.000 euro s-ar aduna 30.000.000 euro plus cei peste 600 milionari "ascunsi" care sa doneze tot cate 100.000 euro,s-ar aduna alte 60.000.000 euro,in total 90.000.000 euro.Banii ar putea fi folositi inclusiv pentru impaduriri.In rest, la asa jurnaliste asa milionari! Luati exemplul americanilor,japonezilor,altfel nu vom mai iesi din mocirla in care am intrat de 24 de ani.E vremea schimbarii,in primul rand a mentalitatii ca noi suntem cei mai frumosi,cei mai destepteti,cei mai buni.Poate cei mai buni la furat ,la inselat,la spalat bani,la evaziune fiscala,la ridicat vile din bani negri ,si nu intreaba nimeni.Smecheri care nu aveau dupa ce bea apa dar dupa ce au intrat in politica s-au ajuns.E timpul ca jurnalistii sa treaca la munca de teren,politistii,procurorii,judecatorii sa-si faca datoria.Cu toti la munca,nu la intins mana!