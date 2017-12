Iaht eşuat în Portul Tomis

Portul Turistic Tomis, una dintre locaţiile celebre ale oraşului Constanţa, a devenit în ultimii ani tot mai căutat de turişti, şi nu doar de localnici. Odată cu amenajarea acestuia, Portul Tomis a devenit locul unde pasionaţii de navigaţie din diferite colţuri ale lumii poposesc. Dragostea pentru mare era să-i aducă moartea unui proprietar de iaht, sub pavilion german, care, în noaptea de miercuri spre joi, a fost la un pas să se înece, după ce velierul pe care îl conducea a eşuat pe stâncile din faţa Comandamentului Flotei. Potrivit autorităţilor portuare, incidentul a avut loc în noaptea de 12 spre 13 iunie, în jurul orei 2.00, când nava, care venea dinspre Sulina, a ratat intrarea în Portul Turistic Tomis. „Joi dimineaţă, la ora 2.25 am fost informaţi, prin sistemul de urgenţă 112, că un iaht s-a lovit de stânci şi a eşuat în faţa Comandamentului Militar, iar o persoană este în pericol la bord. La faţa locului au intervenit nave ale Gărzii de Coastă şi ale Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare (ARSVOM), dar, din cauză că în zonă apa era foarte mică, acestea nu au putut ajunge la marinarul aflat la bord, un cetăţean german de 61 de ani”, a declarat şeful Serviciului Poluare din cadrul Centrului Maritim de Coordonare al Autorităţii Navale Române (ANR), Dumitru Bucureşteanu. La rândul său, dispecerul ARSVOM, Mihail Turcu, a declarat că, în urma eşuării, navigatorul a vrut să întoarcă brusc după ce a remarcat că a ratat intrarea în Portul Tomis dar, necunoscând topografia locului şi adâncimile, sub influenţa vântului puternic, s-a lovit de stânci. În cele din urmă, bărbatul a fost adus la ţărm cu o şalupă gonflabilă aparţinând administraţiei Portului Turistic Tomis. În urma incidentului, cetăţeanul german nu a fost rănit, dar a suferit un atac de panică. El a fost transportat la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, fără să fie necesară internarea lui. „Am navigat normal, însă am făcut confuzie între luminile falezei şi cele de intrare în Portul Tomis. În loc să merg în larg, m-am apropiat prea mult de mal şi m-am lovit de stânci”, a declarat proprietatul velierului „Laura”, Hans Fritze Joachim. El a precizat că are experienţă în navigaţie de aproximativ 40 de ani şi niciodată nu a avut astfel de evenimente. Întrucât nava a fost avariată şi nu putea fi trasă pe mare (era în pericol de scufundare), reprezentanţii ARSVOM au dus o muncă asiduă pentru a scoate iahtul dintre stânci. În cele din urmă, după mai bine de două ore, ambarcaţiunea a fost scoasă din apă cu ajutorul unei macarale şi dusă în Portul Tomis pentru reparaţii. „Este pentru prima dată când facem o astfel de operaţiune de salvare. Condiţiile au fost destul de dificile, dar am reuşit”, a declarat directorul de exploatare din cadrul ARSVOM, Iulian Creţu. Velierul, cu o lungime de peste nouă metri, în valoare de 230.000 de euro (după spusele proprietarului), era asigurat, astfel că pagubele înregistrate vor fi recuperate. Ofiţerii Căpităniei Zonale Constanţa au deschis o anchetă pentru a afla detaliile incidentului.