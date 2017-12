Iaht eşuat pe un banc de nisip

Doi cetăţeni germani, aflaţi pe ambarcaţiunea de lux „La Luna”, au transmis un SOS, ieri, la ora 07.35, după ce au eşuat cu iahtul pe un banc de nisip. Imediat după ce au recepţionat semnalul de ajutor, autorităţile portuare constănţene au început căutarea şi localizarea naufragiaţilor şi au trimis mai multe ambarcaţiuni rapide pentru salvarea acestora. Potrivit directorului Centrului Maritim de Coordonare din cadrul Autorităţii Navale Române, Adrian Alexe, cel mai dificil a fost să localizeze ambarcaţiunea. „Timp de patru ore am căutat din aproape în aproape în zona din apropiere de Jurilovca deoarece persoana cu care s-a luat legătura radio nu a transmis exact coordonatele”, a declarat Adrian Alexe. În această misiune au fost implicate două ambarcaţiuni ale Poliţiei de Frontieră, remorcherul „Activ King” al companiei Grup Servicii Petroliere şi nava de salvare „Opal” a Agenţiei Române de Salvare Vieţi Omeneşti pe Mare (ARSVOM). „Prima dată s-a intervenit cu o vedetă a Poliţiei de Frontieră şi cu remorcherul Activ King, care se afla în zonă. Pentru că în zona în care a eşuat iahtul, apa are o adîncime foarte mică, niciuna dintre cele două nave nu s-a putut apropia”, a explicat Alexe.

În ajutorul celor doi cetăţeni germani au sărit şi cîteva echipaje de poliţişti care au plecat pe ATV-uri de la Jurilovca spre Gura Portiţiei. Poliţiştii ajunşi la faţa locului au constatat că ambarcaţiunea se află la o distanţă prea mare de mal pentru a se încerca o acţiune de salvare, astfel că s-a aşteptat intervenţia pe calea maritimă. Cei doi cetăţeni germani aflaţi la bord, tată şi fiu, Waldemar şi Marco Becker, au fost salvaţi, în jurul orei 14.00, de poliţiştii de frontieră. Problemele însă nu s-au terminat aici, deoarece după cîteva ore de căutări şi avînd un rezervor de o capacitate nu foarte mare, ambarcaţiunea Poliţiei de Frontieră a rămas fără combustibil. Astfel, iahtul „La Luna” a fost abandonat pe bancul de nisip pe care a eşuat, iar nava „Opal” i-a luat la bord pe cei doi cetăţeni germani şi la remorcă nava poliţiştilor de frontieră.

O defecţiune la motor

Ajunşi în Portul Constanţa, cei doi marinari germani au povestit speriaţi cum au eşuat pe bancul de nisip. „În cursul nopţii am avut probleme cu motorul, aşa că am aruncat ancora. Pînă dimineaţă, vîntul ne-a dus aproape de ţărm, unde am rămas blocaţi pe un banc de nisip”, a declarat Marco Becker. El a adăugat că deşi navigă de foarte mulţi ani, şi el şi tatăl său au parcurs pentru prima dată traseul pe Dunăre pînă la Marea Neagră. Cei doi s-au cazat la Hotelul Maria din Constanţa, urmînd ca astăzi să decidă dacă şi cu ce se duc să recupereze iahtul sau numai o parte din lucrurile şi aparatura din dotarea acestuia. Directorul ARSVOM, Daniel Manole, a declarat că obiectul activităţii agenţiei este de salvarea a persoanelor aflate în dificultate pe mare, iar pentru recuperarea iahtului proprietarii vor trebui să plătească contravaloarea deplasării navei „Opal” pînă la Gura Portiţei şi remorcarea ambarcaţiunii. Iahtul „La Luna”, pavilion Germania, este un velier de 14 metri lungime, un pescaj de 1,6 metri şi a fost construit în urmă cu 12 ani. Potrivit Căpităniei Zonale Constanţa, ambarcaţiunea a părăsit Portul Sulina în 25 ianuarie, îndreptîndu-se spre Portul Constanţa.