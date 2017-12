Iaht românesc scufundat la cinci mile de ţărm

Iahtul “Constantza”, sub pavilion ST. Vincente, aparţinînd omului de afaceri Cameliu Babinciuc, a părăsit, ieri dimineaţă, la ora 10.00, Portul Turistic Tomis, pentru o plimbare pe mare pînă în Portul Sulina. La bordul ambarcaţiunii se aflau şapte persoane, patru dintre acestea fiind înregistrate ca membri ai echipajului – Cameliu Vasile Babinciuc (comandant), Dănuţ Florin Tătaru, Onder Bulat şi Steluţa Cătălina Covaciuc, care este în luna a doua de sarcină, şi trei pasageri – Sergiu Babinciuc, fiul comandantului, Benghiul Hasan şi Teodoros Scandalidis. După ce au parcurs cîteva zeci de mile, ajungînd la aprox. 5 mile travers de Portul Midia, din motorul navei a început să iasă un fum gros, înecăcios. “De pe punte am văzut că ieşea fum din compartimentul maşină. Cînd am ajuns în partea din spate a iahtului, am văzut că arde. Primul impuls a fost să opresc motorul, apoi am luat extinctorul şi am încercat să sting incendiul”, a povestit comandantul ambarcaţiunii, Cameliu Babinciuc. El a adăugat că, iniţial, focul ardea mocnit, dar s-a extins, iar fumul a devenit dens, înecăcios, şi pentru că îi era pusă în pericol viaţa, a renunţat să mai încerce să stingă focul, preferînd să salveze viaţa pasagerilor. “Imediat a fost lansată la apă pluta de salvare, iar noi toţi am sărit în apă cu colacul pe noi. Fiul meu, Sergiu, a fost foarte activ, implicîndu-se în salvarea celor două fete aflate la bord”, a explicat Babinciuc. Acesta a adăugat că, înainte cu 4-5 minute înainte de a sări în apă, a introdus pe GPS coordonatele iahtului şi a lansat un S.O.S. către servicul Port Control din cadrul Căpităniei Zonale Constanţa (CZC). Comandantul iahtului presupune că focul a izbucnit la panoul electric, cel mai probabil din cauza unui scurtcircuit.

Salvaţi de nava Poliţiei de Frontieră

La ora 14.45, în timp ce se întorcea de la Sulina, nava MAI 1102, a recepţionat S.O.S.-ul transmis de iahtul “Constantza”. Potrivit purtătorului de cuvînt al Poliţiei de Frontieră, Zinaida Feodot, nava salvatoare se afla la doar şapte mile distanţă faţă de Capul Midia. “Nava a ajuns în doar cîteva minute la locul incendiului şi a reuşit să salveze trei persoane care înotau, îndepărtîndu-se de iaht. Alte trei au fost recuperate din pluta de salvare, iar o persoană a fost dată dispărută. După căutări de mai bine de o oră, poliţiştii de frontieră au reuşit să recupereze în viaţă şi ultima persoană”, a declarat Zinaida Feodot. Operaţiunea de salvare a celor şapte persoane s-a încheiat la aprox. o oră de la intervenţie. Deşi iniţial a fost solicitat un elicopter al Ministerului Administraţiei şi Internelor, nu a mai fost nevoie de intervenţia acestuia. Flăcările s-au extins foarte repede, atît din cauza materialului din care era construit iahtul, dar şi din cauza puterii vîntului, care la ora producerii accidentului avea pînă la 70 km/h. Ars în proporţie de 80%, iahtul s-a scufundat în jurul orei 15.45.

Potrivit reprezentanţilor CZC, iahtul “Constantza” a părăsit Portul Tomis în condiţii de legalitate: a anunţat plecarea conform regulamentului, comandantul deţine certificat de conducere ambarcaţiune cu motor, iar la bordul ambarcaţiunii de lux existau mijloace de salvare pentru toate persoanele aflate la bord. La cîteva ore, Dispeceratul Căpităniei a fost informat că s-a declanşat un incendiu în sala maşinilor a iahtului aparţinînd firmei Grup Media Sud. Potrivit directorului adjunct al Autorităţii Navale Române (ANR), Valentin Şerbănescu, iahtul “Constantza”, pavilion Sant Vicente, care aparţine Grup Media Sud, efectuase revizia tehnică ieri dimineaţă, înainte de a pleca pe mare din Portul Tomis spre Sulina. Din declaraţia lui Cameliu Babinciuc reiese faptul că ambarcaţiunea era asigurată. Toate cele şapte persoane au fost aduse în siguranţa la ţărm de nava Poliţiei de Frontieră, unde erau aşteptate de rude şi prieteni. Niciuna nu a necesitat îngrijiri medicale.