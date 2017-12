Ialomiţianu a minţit în faţa întregii ţări. Demisia!

REACŢII VEHEMENTE La 52 de ani, ministrul de Finanţe, Gheorghe Ialomiţianu, a aflat (sperăm că a şi conştientizat!) că „minciuna are picioare scurte“. Anunţul făcut marţi de ministrul Ialomiţianu potrivit căruia mai multe primării ar putea să majoreze taxele locale cu până la 50%, în funcţie de gradul de dezvoltare a zonelor, a stârnit, în scurt timp, un val uriaş de reacţii în rândul edililor. Afirmaţiile lui Ialomiţianu potrivit cărora propunerile ar fi venit de la asociaţiile primarilor au fost combătute şi negate cu vehemenţă de şefii administraţiilor publice locale, care spun că nu sunt de acord cu această iniţiativă şi că habar nu au de un asemenea proiect de act normativ. Tupeul ministrului nu pare să aibă limite. El a numit chiar câţiva primari care ar fi semnat acest document. Mai exact, ar fi fost vorba despre preşedintele Asociaţiei Comunelor din România, Emil Drăghici, preşedintele Asociaţiei Oraşelor din România, Teodor Dumitru Banciu, preşedintele Asociaţiei Municipiilor din România, Tudor Pendiuc. Niciunul dintre cei trei lideri ai asociaţiilor de primari nu confirmă spusele lui Ialomiţianu. Mai mult, Pendiuc a declarat că nici nu are cunoştinţă de un asemenea proiect precum cel invocat de ministrul Finanţelor. „Nu, acesta este un fals subiect. Asociaţia Municipiilor nu a semnat un asemenea document“, a declarat primarul. În plus, Teodor Dumitru Banciu, primarul liberal al oraşului sibian Sălişte, a transmis o adresă către Ministerul de Finanţe în care subliniază faptul că nu susţine o majorare a taxelor. „Posibilitatea de majorare a impozitelor şi taxelor locale cu până la 50%, într-o perioadă de criză, ar duce populaţia la o şi mai mare sărăcie, propunere pe care AOR nu o susţine“, a declarat Banciu. La fel de incisiv a fost şi Romeo Stavarache, edilul municipiului Bacău. Acesta a subliniat clar că nu susţine această iniţiativă şi nici nu a fost semnatarul propunerilor trimise lui Ialomiţianu. Mai mult, el spune că nici n-a fost consultat în legătură cu acest subiect.

MINCIUNI SFRUNTATE După o asemenea „gafă“, ministeriabilul ar fi trebuit să tacă mâlc. Însă, după „bomba“ mincinoasă de marţi, Ialomiţianu a continuat cu mizeriile guvernamentale tipice pedeliştilor. El a declarat că Guvernul a decis că nu poate fi de acord cu majorarea, anul viitor, a taxelor şi impozitelor locale, conform solicitării asociaţiilor de primari, considerând că în această perioadă „nu este bine“ să fie aplicată o astfel de creştere a taxelor. Mai exact, Ialomiţianu a vrut să arate că Guvernul PDL se gândeşte la binele populaţiei şi că nu ar permite implementarea unei asemenea măsuri. Hooooo... Ministrul nu se opreşte aici cu ipocrizia. El spune chiar că este îngrijorat că populaţia nu va face deosebirea între o decizie a consiliului local şi una a Guvernului, în condiţiile în care cele mai multe taxe şi impozite sunt stabilite de către minister.

USL CERE DEMISIA LUI IALOMIŢIANU Şi reprezentanţii Opoziţiei au reacţionat tranşant faţă de impertinenţa ministrului, USL solicitând demisia de urgenţă a şefului de la Finanţe. Motivul? Ministrul „a minţit în faţa întregii ţări“. USL a explicat că autorităţile locale nu au solicitat Guvernului majorarea impozitelor şi taxelor locale. Mai mult, la nivel local s-au adoptat deja hotărâri prin care taxele nu se vor modifica în 2012 faţă de nivelul din 2011. Potrivit opoziţiei, „Guvernul încearcă încă de pe acum să astupe gaura pe care o va crea în buget, în anul 2012. Şi face acest lucru pe spatele populaţiei, a celor care au fost loviţi din plin de criză şi de incompetenţa actualei puteri. Prin prestaţia deplorabilă avută în ultimele zile, ministrul Ialomiţianu şi-a adăugat la profilul său public un nou atribut. În acest moment, domnia sa nu este doar incompetent şi iresponsabil, ci şi mincinos“, susţin cei de la USL.