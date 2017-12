„I-am căutat de două ori, însă habar nu aveam că sunt în interiorul navei!”

Unul dintre colegii scafandrilor Cristian Zarafu şi Cătălin Ispas, care şi-au pierdut vieţile, în septembrie 2010, în interiorul epavei “Medy”, a fost audiat, vineri, de Judecătoria Constanţa. Bărbatul este martor în procesul în care directorul de salvări din cadrul SC Hunter’s Company SRL, Jorj Unciuleanu, este judecat pentru ucidere din culpă şi neluarea vreuneia dintre măsurile legale de sănătate şi securitate în muncă.

DECLARAŢIE Dumitru Jan Godeanu a declarat că misiunea de scufundare s-a realizat în condiţii de legalitate şi că fiecare scafandru care a luat parte la intervenţie şi-a asigurat pe cont propriu şi pe cheltuiala lui echipamentul de scufundare. „Cu o zi înainte de nefericitul eveniment, am avut o întrevedere cu Unciuleanu şi cu Zarafu şi am discutat despre intervenţia care urma să aibă loc a doua zi. Scopul scufundării era acela de a filma epava pentru ca mai apoi, dacă lucrarea ar fi fost atribuită firmei Hunter’s, să scoatem combustibilul din navă. Eu făceam echipă de 20 de ani cu Zarafu, însă el a decis ca la intervenţia la nava „Medy” să organizăm echipe pe criterii de experienţă. Astfel, eu am ajuns în echipă cu un alt coleg şi Zarafu cu Ispas”, a mai declarat Godeanu. El a precizat că, iniţial, Zarafu stabilise să coboare el şi Ispas primii în adâncuri, dar, la faţa locului, s-a răzgândit şi a trimis cealaltă echipă. „Eu şi Gheorghică am primit dispoziţie să filmăm nava până se termină bateria, urmând ca apoi să coboare şi Zarafu cu Ispas. Am respectat întocmai instrucţiunile. Unciuleanu era şi el cu noi, dar nu s-a implicat în modalitatea în care s-a făcut scufundarea. După ce eu şi Gheorghică am ieşit la suprafaţă, au coborât Zarafu şi Ispas. După aproximativ 25 de minute, am constatat că cei doi colegi ar fi trebuit să se întoarcă şi am propus să intrăm în apă să-i căutăm. Unciuleanu nu ne-a ordonat nimic. Ne-am scufundat de două ori, am ocolit nava, am bătut cu lanterna în corpul epavei pentru a atrage atenţia că suntem acolo, dar nu am găsit pe nimeni. Habar nu aveam că Zarafu şi Ispas sunt în interiorul navei”, a mai spus Godeanu. Întrebat de instanţă dacă scafandrii au fost controlaţi de un medic înainte de scufundare, martorul a susţinut că un astfel de examen nu se impunea, deoarece scufundarea se făcea la 17 metri şi nu la peste 40 de metri, aşa cum ar fi trebuit pentru a se asigura prezenţa unui medic. Cu alte cuvinte, declaraţia lui Godeanu l-a disculpat pe Unciuleanu şi a dat vina, indirect, pe cei doi colegi decedaţi.

ACUZAŢII Conform rechizitoriului, Unciuleanu este acuzat că, pe 9 septembrie 2010, nu a asigurat planificarea şi organizarea corespunzătoare a activităţii de scufundare, a dispus ca victimele să intre în epava scufundată a navei „Medy“, pavilion Turcia, şi în sala motoare, nu a asigurat scafandru de securitate şi medic sau asistent medical, nu a asigurat şi stabilit un şef de scufundare pentru activitatea desfăşurată şi nu a verificat dacă scafandrii folosiţi în activitatea de scufundare erau atestaţi şi aveau controlul medical anual. Din cauza neluării acestor măsuri, Cristian Zarafu şi Cătălin Ispas au murit după ce au intrat în nava scufundată, ca urmare a dispoziţiilor date de inculpat. Procurorii spun că nava „Medy” s-a scufundat pe 1 septembrie 2010, la ora 12.50, la aproape şase mile marine de digul de larg al Portului Constanţa, travers cu Cap Tuzla. Cargoul era încărcat cu 3.247 tone de fier vechi şi plecase din dana 115 a Portului Constanţa Sud - Agigea, cu destinaţia Istanbul.