Ian McKellen are cancer de prostată

Actorul britanic Ian McKellen, una dintre vedetele din distribuţia francizei ”Lord of the Rings / Stăpânul inelelor”, a dezvăluit, de curând, că suferă de un cancer de prostată, de şase, şapte ani. Actorul britanic în vârstă de 73 de ani a recunoscut că s-a speriat destul de tare când medicii i-au descoperit câteva celule canceroase la nivelul prostatei, în urma unei biopsii. Artistul a ales însă să nu se opereze, ci să facă teste medicale la perioade regulate, pentru a se asigura că boala nu s-a extins. ”Ţi se pune un nod în gât atunci când afli o astfel de veste. E ca atunci când te duci să îţi faci un test HIV şi te întrebi: La naiba, oare ăsta e capătul drumului? Medicii îţi spun că ai cancer la prostată, iar apoi îţi spun că poţi să îl învingi. Îţi mai spun că poţi să îl operezi, dar nu eşti un candidat potrivit pentru asta. Devii un pacient care aşteaptă şi monitorizează. Am boala asta de şase sau şapte ani. Atunci când o ai, o monitorizezi, să te asiguri că nu se răspândeşte în corp. Dar, dacă celulele canceroase se află doar în interiorul prostatei, nu e mare lucru”, a declarat actorul britanic într-un interviu acordat tabloidului ”Daily Mirror”. ”Mulţi oameni mor din cauza acestei boli, însă este o formă de cancer care poate fi tratată. Mă testez cu regularitate şi boala nu s-a răspândit. Nu am urmat niciun fel de tratament. Medicii îţi explică situaţia: poţi să te operezi, dar nu are niciun sens pentru mine să fac o operaţie, pentru că nu am nevoie de ea. Medicii sunt îngrijoraţi doar dacă boala se va extinde în afara prostatei. Dacă nu se va întâmpla asta, atunci pacientul e în regulă”, a adăugat Ian McKellen.

În ciuda unor tulburări de vedere şi de auz, Ian McKellen spune că se simte foarte bine, graţie exerciţiilor fizice pe care le practică zilnic. ”Tocmai mi-am pus o proteză auditivă, voi face o operaţie de cataractă, am un implant în gură, am ceva probleme cu prostata. Dar mă simt foarte bine, mulţumesc. Sunt norocos, nu mă doare absolut nimic. Fac în mod regulat pilates, o serie de exerciţii de întindere şi tonifiere a muşchilor, pe care le recomand tuturor acelora care au vârsta mea, întrucât există tentaţia de a nu mai face sport pe măsură ce îmbătrâneşti. Ei bine, ar trebui! Întotdeauna merg pe scări la metrou şi locuiesc într-o casă în care există multe scări de urcat. Acestea sunt exerciţii bune, dar ai nevoie de mai mult decât atât”, a spus starul britanic.

Sir Ian McKellen, născut la Burnley, în Marea Britanie, este considerat de critici drept unul dintre cei mai mari actori britanici de cinema, teatru şi televiziune. Pe lângă rolul lui Gandalf din trilogia ”Lord of the Rings / Stăpânul inelelor”, Ian McKellen, l-a interpretat pe diabolicul Magneto din filmele ”X-Men”.